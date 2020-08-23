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Могут ли родители позволить новый инструмент для ребенка? Отвечает сотрудница музыкального магазина
Источник материала: СТВ
Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А что насчет домашнего задания? Могут ли сегодня родители позволить хороший инструмент для ребенка? Спрашиваем в музыкальном магазине Piano.by.
Вероника Лихнис, PR-менеджер музыкального магазина Piano.by:
Зачастую выход для тех родителей, чей ребенок делает первые шаги в музыке – брать инструмент в аренду. Это и надежно (вдруг ребенку разонравится учиться), и экономней. Все-таки обычно напрокат достается не новое.
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Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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