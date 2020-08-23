ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могут ли родители позволить новый инструмент для ребенка? Отвечает сотрудница музыкального магазина

23.08.2020 21:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.   

Могут ли родители позволить новый инструмент для ребенка? Отвечает сотрудница музыкального магазина

А что насчет домашнего задания? Могут ли сегодня родители позволить хороший инструмент для ребенка? Спрашиваем в музыкальном магазине Piano.by.    

Могут ли родители позволить новый инструмент для ребенка? Отвечает сотрудница музыкального магазина

Вероника Лихнис, PR-менеджер музыкального магазина Piano.by:  
Большинство наших клиентов – это родители, которые готовят детей к поступлению в музыкальную школу. Основные критерии выбора инструмента для них – это приближенность звучания к акустическому инструменту и, конечно, цена. Сейчас большим спросом пользуются именно цифровые инструменты, потому что они более компактные, обладают большим функционалом, а также они очень доступны по цене. 

«Нужно быстро адаптироваться под современные тренды». Чем отличается обучение в частной музыкальной школе и государственной? 

Могут ли родители позволить новый инструмент для ребенка? Отвечает сотрудница музыкального магазина

Зачастую выход для тех родителей, чей ребенок делает первые шаги в музыке – брать инструмент в аренду. Это и надежно (вдруг ребенку разонравится учиться), и экономней. Все-таки обычно напрокат достается не новое.   

Люди в материале: Вероника Лихнис, Дмитрий Боярович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.    ...
 
Новости дня
Новости разные
 
На изготовление одной балалайки уходит месяц. Как в Беларуси делают музыкальные инструменты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus
23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика