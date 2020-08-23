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«Нужно быстро адаптироваться под современные тренды». Чем отличается обучение в частной музыкальной школе и государственной?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Это уже немного другая школа. Частная. Здесь границы учебного года размыты. Учеников готовы принимать даже летом. Программ обучения меньше, чем в государственных. Только самые «трендовые»: фортепиано, гитара, барабаны и вокал.
Михаил Залуцкий, владелец частной музыкальной школы:
Работает школа в две смены. Инструментальный фонд внушительный. Впрочем, к этому обязывает цена. В месяц за индивидуальные занятия – 160 рублей. И таких школ, по крайней мере в Минске, много. Значит, спрос есть.
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«Нужно быстро адаптироваться под современные тренды». Чем отличается обучение в частной музыкальной школе и государственной?
Новости Беларуси. Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе...
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