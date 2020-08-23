На изготовление одной балалайки уходит месяц. Как в Беларуси делают музыкальные инструменты?

Источник материала: СТВ

Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще сотни художественных и музыкальных школ.

Только в столице таких школ два десятка, где за весьма символическую плату, а для детей из многодетных семей и вовсе бесплатно, помогут рассмотреть и развить талант вашего ребенка. А здесь важны не только педагоги, хотя они действительно «штучный товар», но и многотысячный арсенал музыкальных инструментов.





А здесь очень важный момент собственное производство. Говоря экономическим языком, то самое импортозамещение.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Одно из немногих производств отечественных музыкальных инструментов находится в Пинске. Мы приехали в столицу Полесья, чтобы узнать, как здесь делают белорусские балалайки и домры.

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Это мастерская Руслана Макаревича. Ее открыли год назад. Здесь производят инструменты для музыкальных школ, колледжей и училищ. И делают это всего два человека.





Руслан Макаревич, владелец мастерской по производству музыкальных инструментов:

Это первый станок, он был необходим нам для этих наших работ. Без него ни одна мастерская в мире не обходится. Кнопочки для струн – балалаек, домр – сделаны из местного клена. Очень твердый, узора красивого в нем нет, но прекрасный материал.





Мастерскую открыли, предварительно изучив спрос. Выяснилось, что в Беларуси не достает 400 домр и балалаек.





Здесь постепенно восполняют эту недостачу. На изготовление одной балалайки уходит месяц.

«Нужно быстро адаптироваться под современные тренды». Чем отличается обучение в частной музыкальной школе и государственной?





Руслан Макаревич:

С начала года это будет десятый инструмент. Вот это то, что удалось сделать в стенах этой мастерской. В субботу у меня рабочие все. Порой до 9 часов вечера.