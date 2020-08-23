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На изготовление одной балалайки уходит месяц. Как в Беларуси делают музыкальные инструменты?

23.08.2020 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще сотни художественных и музыкальных школ. 

Только в столице таких школ два десятка, где за весьма символическую плату, а для детей из многодетных семей и вовсе бесплатно, помогут рассмотреть и развить талант вашего ребенка. А здесь важны не только педагоги, хотя они действительно «штучный товар», но и многотысячный арсенал музыкальных инструментов.

На изготовление одной балалайки уходит месяц. Как в Беларуси делают музыкальные инструменты?

А здесь очень важный момент собственное производство. Говоря экономическим языком, то самое импортозамещение. 

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Одно из немногих производств отечественных музыкальных инструментов находится в Пинске. Мы приехали в столицу Полесья, чтобы узнать, как здесь делают белорусские балалайки и домры.  

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На изготовление одной балалайки уходит месяц. Как в Беларуси делают музыкальные инструменты?

Это мастерская Руслана Макаревича. Ее открыли год назад. Здесь производят инструменты для музыкальных школ, колледжей и училищ. И делают это всего два человека. 

На изготовление одной балалайки уходит месяц. Как в Беларуси делают музыкальные инструменты?

Руслан Макаревич, владелец мастерской по производству музыкальных инструментов:
Это первый станок, он был необходим нам для этих наших работ. Без него ни одна мастерская в мире не обходится. Кнопочки для струн – балалаек, домр – сделаны из местного клена. Очень твердый, узора красивого в нем нет, но прекрасный материал. 

На изготовление одной балалайки уходит месяц. Как в Беларуси делают музыкальные инструменты?

Мастерскую открыли, предварительно изучив спрос. Выяснилось, что в Беларуси не достает 400 домр и балалаек.

На изготовление одной балалайки уходит месяц. Как в Беларуси делают музыкальные инструменты?

Здесь постепенно восполняют эту недостачу. На изготовление одной балалайки уходит месяц.

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На изготовление одной балалайки уходит месяц. Как в Беларуси делают музыкальные инструменты?

Руслан Макаревич:
С начала года это будет десятый инструмент. Вот это то, что удалось сделать в стенах этой мастерской. В субботу у меня рабочие все. Порой до 9 часов вечера. 

Люди в материале: Руслан Макаревич, Дмитрий Боярович

 
 
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Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А...
 
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