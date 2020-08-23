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На изготовление одной балалайки уходит месяц. Как в Беларуси делают музыкальные инструменты?
Источник материала: СТВ
Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще сотни художественных и музыкальных школ.
Только в столице таких школ два десятка, где за весьма символическую плату, а для детей из многодетных семей и вовсе бесплатно, помогут рассмотреть и развить талант вашего ребенка. А здесь важны не только педагоги, хотя они действительно «штучный товар», но и многотысячный арсенал музыкальных инструментов.
А здесь очень важный момент собственное производство. Говоря экономическим языком, то самое импортозамещение.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Это мастерская Руслана Макаревича. Ее открыли год назад. Здесь производят инструменты для музыкальных школ, колледжей и училищ. И делают это всего два человека.
Руслан Макаревич, владелец мастерской по производству музыкальных инструментов:
Мастерскую открыли, предварительно изучив спрос. Выяснилось, что в Беларуси не достает 400 домр и балалаек.
Здесь постепенно восполняют эту недостачу. На изготовление одной балалайки уходит месяц.
Руслан Макаревич:
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Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А...
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