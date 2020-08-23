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«Мужчины-руководители и помощь, наоборот, просят и советуются». О женщинах в уборочной кампании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские аграрии готовы преодолеть планку в 7,5 миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лидер кампании – Минская область. Здесь вплотную подошли к двухмиллионной отметке. Полуторамиллионный рубеж преодолен в Гродненском регионе.
Конечно, за говорящими цифрами статистики – тысячи скромных тружеников, от которых ни много ни мало зависит, будем ли мы завтра с хлебом. Самая тяжелая работа в поле обычно ложится на мужские плечи, но далеко не всегда.
Анастасия Бут, корреспондент:
Она родилась и выросла в деревне Кордон Шумилинского района. Помнит, как дедушка и папа уходили летом в поля ранним утром и возвращались поздно ночью. А сегодня и сама… «пашет». Валентина Лобейко руководит хозяйством, где когда-то работали ее предки. Директор, которая знает, где можно добиться результата женским обаянием, а где – исключительно собственными познаниями.
Валентина Лобейко, директор КУСХП «Улльский»:
И куда пристроить все свои шесть комбайнов, когда уборочная закончилась, тоже знает. Под руководством Валентины Лобейко предприятие «Улльский» завершило уборку одним из первых во всей Витебской области. Сегодня ее техника обмолачивает участки жителей деревень в округе, а их около 200. Четыре комбайна работают за Кордоном – помогают соседним хозяйствам.
Валентина Лобейко:
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Современный ритм жизни больше, чем когда бы то ни было, требует многозадачности. И лидерами в этой ситуации оказываются женщины. Они могут одновременно красить губы, вести машину и разговаривать по телефону. Но! Во время съемок этого сюжета не было нарушено ни одно правило дорожного движения. Зато наши героини давали интервью, успевая сверять сводки с руководством района и заказывать стройматериалы для новой фермы. Конечно, признанное умение женщин лучше концентрироваться сразу на нескольких делах дает им конкурентное преимущество перед мужчинами. Но не стоит забывать, что за стальным на первый взгляд характером, стоит мягкая, ранимая и жаждущая романтики девушка.
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии готовы преодолеть планку в 7,5 миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лидер кампании – Минская область....
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