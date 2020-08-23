Петр Пархомчик: Все предприятия Минпрома работают в штатном режиме

Источник материала: ОНТ

Протестные акции на предприятиях прошли, мягко скажем, неубедительно, но даже от таких уже получен серьёзный ущерб. По мнению помощника Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерия Бельского, он оценивается в пол миллиарда долларов.

«Потери от протестных акций – это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 миллионов долларов. Отсроченный исчисляется миллиардами».

И тут надо понимать, то это не какие-то далекие деньги где-нибудь на счетах Илона Маска или Марка Цукерберга. Это деньги, которые могут недополучить те, кто рядом с нами. Пенсионеры, учителя, врачи.

И этот список может быть долгим. Уверенность в будущем вселяет хотя бы тот факт, что понимание этого у большинства все-таки есть. Как, например, на предприятиях министерства промышленности.

Накануне ведущий программы поговорил с главой этого ведомства Петром Пархомчиком. Да, тем самым, который до своего назначения руководил БелАЗом.

Про таких, как Петр Пархомчик, говорят: человек глыба, то есть обладает безусловным авторитетом среди коллег. А потому его мнение по текущей ситуации особенно ценно.

(Дополняется).

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