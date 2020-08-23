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Жена механизатора рассказала о работе мужа: «Он спал и видел. Трактор – это его жизнь, это его всё»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это пригород Орши, поселок Бабиничи, где агрокомбинат «Юбилейный» построил 40-квартирный дом для своих сотрудников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сдали его в декабре, но пустующих помещений уже нет. Средняя зарплата по хозяйству – чуть более 1 000 рублей. Не удивительно, что сюда съехались семьи со всей Беларуси. Например, супруги Шаторенко с двумя дочерьми перебрались из Лиозненского района.
– Папа по ночам дома не бывает, он на таком тракторе работает.
Подготовка соломы – тоже часть уборочной. И работа эта ведется круглосуточно. Катя пока в декретном отпуске, но тоже надеется пополнить ряды работников хозяйства. А пока обеспечивает мужу надежный тыл, взяв на себя дочек и быт. За душевным разговором на кухне признается: если надо прибить гвоздь – это только Саша. Днем. Ведь ночью его действительно не бывает дома.
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Новости Беларуси. Это пригород Орши, поселок Бабиничи, где агрокомбинат «Юбилейный» построил 40-квартирный дом для своих сотрудников, сообщили в программе «Неделя»...
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