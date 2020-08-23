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Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из шести комбайнов в поле угадать, на каком работает Маша Грушецкая, – та еще задача. Особенно если ни в одной машине ее нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Это как игра в наперстки. Завидев журналистов издали, девушка попыталась скрыться. Но уйти от нас еще никому не удавалось. Немногословная и скромная, она привыкла работать и покорять голубой экран в ее планы никак не входило.
Мария Грушецкая, комбайнер ОАО «Жухнево»:
Зато знаем мы. Маша – единственная девушка в Беларуси, которая работает на комбайне. Прошу заметить, не помогает, а управляет. «Уборочная-2020» – вторая в ее жизни. И между тем девушке едва исполнилось девятнадцать.
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Новости Беларуси. Из шести комбайнов в поле угадать, на каком работает Маша Грушецкая, – та еще задача. Особенно если ни в одной машине ее нет, сообщили в программе...
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