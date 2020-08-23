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Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19

23.08.2020 21:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из шести комбайнов в поле угадать, на каком работает Маша Грушецкая, – та еще задача. Особенно если ни в одной машине ее нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19

Это как игра в наперстки. Завидев журналистов издали, девушка попыталась скрыться. Но уйти от нас еще никому не удавалось. Немногословная и скромная, она привыкла работать и покорять голубой экран в ее планы никак не входило.

Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19

Мария Грушецкая, комбайнер ОАО «Жухнево»:
Некогда с вами тут стоять, надо убирать. Мужики убирают, а нам надо тонны, деньги зарабатывать. Дождь пойдет, что потом, как уберешь? Никак. Два дня вот стаяли, теперь надо убирать.
Ты знаешь, что ты уникальная?
Не знаю.

Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19

Зато знаем мы. Маша – единственная девушка в Беларуси, которая работает на комбайне. Прошу заметить, не помогает, а управляет. «Уборочная-2020» вторая в ее жизни. И между тем девушке едва исполнилось девятнадцать.

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Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19

Оксана Красовская, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Толочинского райисполкома:
Все-таки за руль такого штурвала, трактора, в теперешних условиях комбайна сесть девушке молодой – это показать свою способность. Знаете, у нас даже мужчины не могут сделать то, что делают женщины, особенно такие молодые. Какую-то отдельную операцию сделать при посеве, при вспашке, при обработке. На нее даже как-то парни засматриваются и так боязно смотрят, думают: «Вот наша Маша, молодец».

Люди в материале: Мария Грушецкая, Оксана Красовская

 
 
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Новости Беларуси. Из шести комбайнов в поле угадать, на каком работает Маша Грушецкая, – та еще задача. Особенно если ни в одной машине ее нет, сообщили в программе...
 
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