Пресс-служба о «попытке штурма» Дворца независимости и о том, что делал Лукашенко в течение дня

Источник материала: Onliner

К вечеру появился комментарий пресс-секретаря Натальи Эйсмонт. По ее словам, весь день Лукашенко работал во Дворце независимости, был в ситуационном штабе. Когда протестующие приблизились к дворцу, Лукашенко на вертолете сделал облет центра Минска, а потом приземлился и пошел общаться с силовиками, поблагодарил их.

«Как и обещал президент, он никуда не бежал. Дети его также были с ним. На кадрах вы можете увидеть его младшего сына», — заявила Наталья Эйсмонт. По ее словам, Лукашенко до сих пор работает во Дворце независимости.