|
«Это всё мы видели своими глазами»: житель Германии стал свидетелем акции протеста в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны сохранить то, что строили годами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Очевидцем акций протеста на улице Притыцкого в Минске стал житель Германии.
Русский немец Андреас Миллер – бизнесмен. Поэтому привык верить только себе. Хватило пяти раз съездить в Беларусь, чтобы убедиться – в страну можно вкладывать деньги. Порядочным инвесторам нужны стабильные правила игры. А не беспорядки, которыми встретил его всегда до этого уютный Минск.
Андреас Миллер, бизнесмен (Германия):
Андреас педант. Поэтому показывает свой паспорт. Он настоящий. Он знает, как пишут о Беларуси в Германии и что ожидать от Telegram-каналов. Поэтому мирные протесты, которые разгоняли белорусские ОМОНовцы – снял на видео.
Неужели это белорусы, которые поют о себе, что они мирные люди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)