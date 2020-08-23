Как в Бобруйске прошла мирная акция в поддержку мира и безопасности

Источник материала: ОНТ

Города, предприятия и люди, которых волнует будущее страны. На этой неделе в мирной акции солидарности приняли участие многие тысячи белорусов.

Настоящим, убедительным и объединительным символом государственности стал наш флаг.

От Минска до Старых Дорог. В Могилеве и Гомеле, Березино и Вилейке, в Слуцке, Пуховичах и Лунинце – акции в поддержку мира и безопасности состоялись в разных городах страны.

Но за географией и массовостью (все это, конечно, производит впечатление) стоят, прежде всего, люди, их заботы, волнения, тревоги. Люди, которые не могут оставаться равнодушными, видя то, что нас пытаются лишить независимости, самостоятельности, права самим определять будущее.

Здесь и аграрии, которые всю жизнь проработали на земле. И медики, которые должны лечить и спасать, но сталкиваются с агрессией, насилием и прямыми угрозами. И молодежь, которая готова защищать то, что создали отцы.

Юлия Мироненко, секретарь предприятия «Бобруйскагромаш»: «Я пришла на митинг Александра Григорьевича Лукашенко, чтобы выразить поддержку ему, его курсу».

Александр Атрохов, директор сельхозпредприятия «Невский-агро»: «Белорусы – люди памяркоўныя, и у нас должно быть всегда спокойно и хорошо, и мы для этого живем».

Светлана Швецова, главный бухгалтер Бобруйской городской поликлиники №3: «Чтобы мой ребенок и дальше смог жить, учиться, работать и носить свой вклад в развитие нашей страны».

Светлана Швецова, главный бухгалтер Бобруйской городской поликлиники №3: «Я простой, обычный человек. Я работаю в бюджетной поликлинике уже 20 лет. Я считаю, что то, что у нас создавалась годами: в сфере образования, в сфере науки, в любой-любой сфере. При смене власти все это потеряется. Не будет того процветающего, не будет вот этого позитива людей, который есть, не будет той развивающейся экономики. Все, что мы, как говорится, растили, как свое дитя родное, все это будет подвластно каким-то чужим дядям».

Александр Атрохов, директор сельхозпредприятия «Невский-агро»: «Растить хлеб – это, наверное, самое-самое хорошее дело, которое только может быть, поэтому избрал эту профессию. Посвятил ей практически всю жизнь. Мы создаем новые рабочие места, не просто места, а места европейского уровня, когда сегодня доярка по сараю ходит в тапочках, понимаете, хочется работать. И с каждым днем мы делаем всё лучше и лучше, всё больше и больше. Голосую за нашего Президента, он понимает наши беды, заботы наши, идет абсолютно сильная поддержка сельскому хозяйству».

Юлия Мироненко, секретарь предприятия «Бобруйскагромаш»: «Я родилась и выросла в прекрасной стране. Я получила достойное образование, у меня есть стабильная высокооплачиваемая работа, у меня есть всё, чтобы чувствовать себя уверенной. Я считаю, что в нашей стране есть и социальные гарантии, и для малоимущих, и для многодетных. Это всё благодаря нашему Президенту. У нас прекрасная медицина. Несмотря на то, что во всем мире бушевал COVID-19, наша страна смогла справиться».

Светлана Швецова, главный бухгалтер Бобруйской городской поликлиники №3: «Мы добились хорошего уровня жизни людей. Мы добились бесплатного обучения детей, бесплатного получения медицины. Мы добились развития в любой сфере, производства».

Александр Атрохов, директор сельхозпредприятия «Невский-агро»: «Я вам скажу что, может, она и будет когда-нибудь, новая власть, но к ней надо приходить, не потратив старое, не разрушив ничего, понимаете. Надо приходить планомерно, обдумав. Они будут, перемены, и они есть сегодня, просто слепой их не видит. Я с удовольствием иду на работу и бегу домой с работы – это самое главное, наверное, в жизни».

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