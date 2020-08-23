Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно. Глава государства заявил, что против республики используют сценарий цветной революции, сообщает «МИР 24».

Президент лично проинспектировал подготовку к комплексным тактическим учениям на западном направлении. Ему показали район, где расположен танковый батальон, пункты управления ракетного дивизиона и реактивной системы залпового огня «Полонез». Лукашенко уверен, что оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных , чтобы отвлечь от внутренней ситуации в стране и этим обострить обстановку на внешней границе.

«Все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска, и на Беларуси можно поставить крест», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

После посещения полигона Лукашенко провел совещание с силовым блоком. По словам президента, впервые за четверть века ему пришлось приводить основные части вооруженных сил в полную боевую готовность.