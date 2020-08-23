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Лукашенко посетил военный полигон под Гродно
23.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно. Глава государства заявил, что против республики используют сценарий цветной революции, сообщает «МИР 24».
Президент лично проинспектировал подготовку к комплексным тактическим учениям на западном направлении. Ему показали район, где расположен танковый батальон, пункты управления ракетного дивизиона и реактивной системы залпового огня «Полонез».
«Все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска, и на Беларуси можно поставить крест», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
После посещения полигона Лукашенко провел совещание с силовым блоком. По словам президента, впервые за четверть века ему пришлось приводить основные части вооруженных сил в полную боевую готовность.
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Президент Беларуси лично проинспектировал подготовку к комплексным тактическим учениям на западном направлении.
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