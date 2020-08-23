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Подавляет каналы управления дрона. Как выглядит ружьё для борьбы с беспилотниками

23.08.2020 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Это радиоэлектронное ружье «Гроза-Р2» для борьбы с беспилотниками, если точнее, с мультикоптерами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подавляет каналы управления дрона. Как выглядит ружьё для борьбы с беспилотниками

Подавляет каналы управления дрона. Как выглядит ружьё для борьбы с беспилотниками

Спецоборудование подавляет каналы управления дрона, может его обезвредить и посадить.

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Подавляет каналы управления дрона. Как выглядит ружьё для борьбы с беспилотниками

Подавляет каналы управления дрона. Как выглядит ружьё для борьбы с беспилотниками

Павел Леонтюк, старший инженер зенитного ракетного полка:
Мультикоптеры могут использоваться для разведки наших стартовых позиций. С этими мультикоптерами также необходимо бороться. Данное ружье уже неоднократно показало свою эффективность.

Люди в материале: Павел Леонтюк, Галина Буро

 
 
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Новости Беларуси. Это радиоэлектронное ружье «Гроза-Р2» для борьбы с беспилотниками, если точнее, с мультикоптерами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
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