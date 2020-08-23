|
Подавляет каналы управления дрона. Как выглядит ружьё для борьбы с беспилотниками
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это радиоэлектронное ружье «Гроза-Р2» для борьбы с беспилотниками, если точнее, с мультикоптерами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Спецоборудование подавляет каналы управления дрона, может его обезвредить и посадить.
Читайте также:
Павел Леонтюк, старший инженер зенитного ракетного полка:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Это радиоэлектронное ружье «Гроза-Р2» для борьбы с беспилотниками, если точнее, с мультикоптерами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)