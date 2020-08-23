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Александр Лукашенко: «Люди устали. Они просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить»

23.08.2020 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Митинги в поддержку Беларуси на неделе состоялись по всей стране. Один из самых массовых 22 августа прошел в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Рядом с жителями региона был и Александр Лукашенко.  

Александр Лукашенко: «Люди устали. Они просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Команда из Польши – у нас есть эти все телефонные разговоры. «Давить ментов». За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103 – мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей. Это ваши люди, даже если они где-то ошиблись – простите им.  

Дорогие друзья! Люди устали. Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране. И в Минске, и у вас, и в других городах люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали. Они просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить. Нужно с этим заканчивать.  

Появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спряталась под плинтус. Мы их вытащим всех.  

Александр Лукашенко: «Люди устали. Они просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить»

Сравнивайте и думайте! Не будете думать – нас всех не под плетку поставят, нас по колено загонят в чужую землю. Мы все одна страна. Это наша земля, чистая, мирная наша Беларусь, которую мы обязаны сохранить и передать нашим детям и внукам.   

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Митинги в поддержку Беларуси на неделе состоялись по всей стране. Один из самых массовых 22 августа прошел в Гродно, сообщили в программе «Неделя»...
 
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