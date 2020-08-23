|
Александр Лукашенко: «Люди устали. Они просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Митинги в поддержку Беларуси на неделе состоялись по всей стране. Один из самых массовых 22 августа прошел в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Рядом с жителями региона был и Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие друзья! Люди устали. Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране. И в Минске, и у вас, и в других городах люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали. Они просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить. Нужно с этим заканчивать.
Появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спряталась под плинтус. Мы их вытащим всех.
Сравнивайте и думайте! Не будете думать – нас всех не под плетку поставят, нас по колено загонят в чужую землю. Мы все одна страна. Это наша земля, чистая, мирная наша Беларусь, которую мы обязаны сохранить и передать нашим детям и внукам.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: «Люди устали. Они просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить»
Новости Беларуси. Митинги в поддержку Беларуси на неделе состоялись по всей стране. Один из самых массовых 22 августа прошел в Гродно, сообщили в программе «Неделя»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)