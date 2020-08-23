Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что тот контролировал обстановку и ситуацию

23 августа Александр Лукашенко работал в ситуативном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку, заявила в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.





«Весь сегодняшний день, с самого утра, работал глава государства в ситуативном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку и ситуацию. В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания», — заявила Эйсмонт.

По ее утверждению, «увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении». После этого официальный лидер облетел город на вертолете, «с высоты посмотрел на так называемый митинг», «также контролировал, конечно же, обстановку».

«Вернувшись вскоре во Дворец независимости, первым делом президент поблагодарил ребят — тех, кто защищал дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил также и их», — добавила пресс-секретарь.

Эйсмонт подчеркнула, что Лукашенко «никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы», с ним также были его дети, в частности младший сын.

Напомним, Николаю Лукашенко всего 15 лет. Однако сегодня он появился перед камерами в боевой экипировке и с автоматом .

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