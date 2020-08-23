ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержаний в ходе акции оппозиции в Минске не было - МВД

24.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Задержаний в ходе воскресной акции оппозиции в Минске и других городах не было, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"К настоящему времени информации о задержаниях во время несанкционированных акций оппозиции в Минске и других городах Беларуси нет", - рассказала Sputnik Чемоданова.

© Sputnik / Виктор Толочко
Президент был во Дворце Независимости, когда туда шла оппозиция

На вопрос о том, какая была численность участников акции в Минске, она пообещала озвучить информацию на следующий день. По ее словам, оперативно количество посчитать сложно ввиду того, что колонна постоянно перемещалась по городу.

В воскресенье в Минске прошла акция протеста оппозиции, на этот раз митингующие направились в сторону Дворца Независимости, однако дорогу им преградил милицейский кордон. Через некоторое время участники акции начали расходиться.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками. В отношении участников правоохранители использовали спецсредства: слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Через несколько дней силовые методы применять перестали. По официальным данным, за первые дни протестов около 6700 человек были задержаны, сотни пострадали. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данные о численности участников протестной акции в Минске правоохранительные органы пообещали сообщить на следующий день.
 
Новости дня
Новости разные
 
Литовцы образовали живую цепь солидарности от Вильнюса к границе Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика