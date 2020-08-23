Задержаний в ходе акции оппозиции в Минске не было - МВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Задержаний в ходе воскресной акции оппозиции в Минске и других городах не было, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"К настоящему времени информации о задержаниях во время несанкционированных акций оппозиции в Минске и других городах Беларуси нет", - рассказала Sputnik Чемоданова.

На вопрос о том, какая была численность участников акции в Минске, она пообещала озвучить информацию на следующий день. По ее словам, оперативно количество посчитать сложно ввиду того, что колонна постоянно перемещалась по городу.

В воскресенье в Минске прошла акция протеста оппозиции, на этот раз митингующие направились в сторону Дворца Независимости, однако дорогу им преградил милицейский кордон. Через некоторое время участники акции начали расходиться.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко . В первые дни акции жестко подавлялись силовиками. В отношении участников правоохранители использовали спецсредства: слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Через несколько дней силовые методы применять перестали. По официальным данным, за первые дни протестов около 6700 человек были задержаны, сотни пострадали. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

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