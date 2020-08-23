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Задержаний в ходе акции оппозиции в Минске не было - МВД
24.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг – Sputnik. Задержаний в ходе воскресной акции оппозиции в Минске и других городах не было, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
"К настоящему времени информации о задержаниях во время несанкционированных акций оппозиции в Минске и других городах Беларуси нет", - рассказала Sputnik Чемоданова.
© Sputnik / Виктор Толочко
На вопрос о том, какая была численность участников акции в Минске, она пообещала озвучить информацию на следующий день. По ее словам, оперативно количество посчитать сложно ввиду того, что колонна постоянно перемещалась по городу.
В воскресенье в Минске прошла акция протеста оппозиции, на этот раз митингующие направились в сторону Дворца Независимости, однако дорогу им преградил милицейский кордон. Через некоторое время участники акции начали расходиться.
Массовые
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Данные о численности участников протестной акции в Минске правоохранительные органы пообещали сообщить на следующий день.
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