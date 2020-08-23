Литовцы образовали живую цепь солидарности от Вильнюса к границе Беларуси

Около 50 тысяч участников «Пути свободы» стояли от Кафедральной площади Вильнюса до Медининкай на границе Беларуси.



Фото: delfi.lt

Женщина, стоявшая у Ратушной площади, сказала, что приехала из Клайпеды. «Мы хотим выразить поддержку и принять участие в историческом событии», — сказала собеседница корреспонденту Delfi .

Она сказала, что рада, что кандидат оппозиции Светлана Тихановская находится в безопасности в Литве. «Трудно сказать, как оцениваю. Я рада, что она в Литве, возможно, это обеспечивает ей безопасность, ведь неизвестно, что могло произойти в Беларуси. Я положительно оцениваю то, что она в безопасности», — сказала собеседница.

Мужчина приехал из Швенченеляй. «Мы приехали, чтобы поддержать братскую страну, соседей», — сказал собеседник. Он считает, что «борьба белорусов за свободу — это продолжение борьбы за свободу, которую Литва начала 30 лет назад».

Женщина, которая пришла для участия в «Пути свободы» с младенцем на руках, сказала, что ей страшно видеть, что творится в соседней стране. «Но нас много, мы надеемся, что все будет хорошо», — сказала собеседница. Она считает, что протесты в Беларуси прекратятся, когда «один господин откажется от власти». «Надеемся, что это произойдет как можно раньше», — заметила она.

Светлана Тихановская в воскресенье вечером обратилась к собравшимся жителям Литвы. Она по-литовски поблагодарила их за помощь и поддержку. «Большое вам спасибо за вашу поддержку. Как никто другой вы понимаете белорусов, поскольку сами это пережили. Я очень надеюсь, что вскоре мы снова создадим живую цепь, но уже не солидарности, а дружбы со свободной Беларусью», — сказала она.

В акции приняли участие почти 50 тысяч человек, люди встали живой цепью на расстоянии 32 км. Большая часть участников акции была в белой одежде, с белорусскими флагами и гладиолусами в руках. В мероприятии участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус, спикер парламента Викторас Пранцкетис, министры, депутаты, мэры и др.

Акция прошла 23 августа, в тот же день, когда в 1989 году состоялся Балтийский путь — живая цепь от Вильнюса до Таллинна, в которой, взявшись за руки, стояли более миллиона людей.