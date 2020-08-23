МВД РБ: Сегодня в Минске задержаний не было

Источник материала: АФН

В ходе прошедшей в центе Минска акции солидарности граждан Беларуси задержаний не было, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Она также сказала, данные о численности марша будут озвучены в понедельник утром. Впрочем, команда ватных специалистов из России, работающих в Минске на Лукашенко, оценила количество участников в 20 тыс. человек.