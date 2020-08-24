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В центре Минска и отдельных городах снова прошли несанкционированные акции

24.08.2020 06:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Сегодняшний воскресный день в целом по стране прошел спокойно. Однако несмотря на активные предупреждения милиции об опасности провокаций, в центре Минска и отдельных городах снова прошли несанкционированные акции. 

Местом сбора в столице была выбрана площадь у Дома правительства. Некоторые приводили с собой ещё и маленьких детей. Участники фактически перекрыли центр города, парализовав движение транспорта. Само развитие акции проходило достаточно хаотично. Некоторые отмечали отсутствие организации. Примечательно, что на этот раз, кроме призыва собраться, так и не прозвучали ни цели данной акции, ни какая-либо программа, ни новые лозунги. Telegram-организаторы на самом мероприятии так и не появились.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодняшний воскресный день в целом по стране прошел спокойно. Однако несмотря на активные предупреждения милиции об опасности провокаций, в центре Минска и...
 
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