Источник материала: ОНТ

Минска и отдельных городах снова прошли несанкционированные акции" class="one-news__figure-img">

Сегодняшний воскресный день в целом по стране прошел спокойно. Однако несмотря на активные предупреждения милиции об опасности провокаций, в центре Минска и отдельных городах снова прошли несанкционированные акции.

Местом сбора в столице была выбрана площадь у Дома правительства. Некоторые приводили с собой ещё и маленьких детей. Участники фактически перекрыли центр города, парализовав движение транспорта. Само развитие акции проходило достаточно хаотично. Некоторые отмечали отсутствие организации. Примечательно, что на этот раз, кроме призыва собраться, так и не прозвучали ни цели данной акции, ни какая-либо программа, ни новые лозунги. Telegram-организаторы на самом мероприятии так и не появились.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram