Время – деньги: ситуация на предприятиях и убытки от стачек

Источник материала: ОНТ

Мы сознательно так подробно и обстоятельно разбираем ситуацию на предприятиях. Ведь здесь важно разобраться и понять, что стоит за предложениями не платить по счетам или не работать (мол, в Восточной Европе всегда примут, ведь там спрос на рабочую силу огромный).

Специалисты признают: конечно, кто-то уедет, а авторы таких лозунгов, призывов и инструкций уже вещают из-за границы. Но нам-то жить здесь. Жить и работать.

Мы отметили одну интересную деталь – на предприятиях с частной или иностранной долей собственности такой темы, как «стачка», нет! Там хорошо усвоили принцип «время – деньги».

Или вот на «Гомсельмаше» – своими силами прогнали бездельников, которые собрались кричать «Ату!» рабочему классу.

Скажем сразу, обвалить промышленность и организовать забастовки не получилось. Несмотря на давление, которое оказывалось на работников предприятий. Обычные люди хотят работать и зарабатывать. Много было сказано в Интернете, что Тракторный завод готов бастовать. А на деле работников подстрекают люди, которых они никогда не видели.

Конвейер работает, продукция отгружается. Призывы не работать звучали и звучат в Интернете. В Telegram-каналах публикуют расписание: когда приходить, к какому предприятию и как психологически давить на людей, которые просто идут на работу. Приходили и на МТЗ. Милиция расценила это как несанкционированное массовое мероприятие. Протестующих попросили разойтись.

Некоторые решили остаться. Два самых активных участника задержаны, один из них – безработный житель Волковыска. Приехал в Минск, чтобы призывать заводчан тоже бросить работу. На МАЗе люди тоже хотят работать и зарабатывать. Но подростки у входа настаивают.

В Гомеле провокаторы столкнулись с отпором.

А что на других предприятиях? На БелАЗе, где работает девять тысяч человек, не работают около 200. Завод работает в штатном режиме. В Интернете пытались убедить, что остановлен «Беларуськалий». Руководство предприятия эту информацию опровергло. Тем временем на фоне этих слухов российский конкурент «Уралкалий» нарастил объёмы поставок. А акции других калийных предприятий из Канады и Израиля выросли. Тем временем на многих предприятиях нет времени даже думать о протестах. На хлебозаводе нет времени протестовать. Предприятие под названием «Автомат» входит в концерн «Минскхлебром», который выпекает более 20% всего хлеба в стране. И другого варианта, как выпекать самое необходимое, у этих людей нет. Взамен – стабильная зарплата, возможность получить ссуду на строительство жилья.

Авторы Telegram-каналов, чьи собственники работают в Польше, призывают бастовать только государственные предприятия. Чтобы нанести большой вред интересам страны, бюджетной сфере. Частный же бизнес вообще вопросы забастовок не обсуждает. Мы связались с рядом предприятий. Они работают в штатном режиме. Среди них – «Кока-Кола», «БелДЖИ», мебельные компании «Ви-Эм-Джи индастри» и «Кроноспан». Работают резиденты индустриального парка «Великий камень» – а это 60 крупных компаний.

«Амкодор» наоборот наращивает объемы. Ускорилась и государственная «Белоруснефть». В Бресте на предприятии «Савушкин продукт» решили попробовать устроить забастовку. Но в отделе кадров предупредили, что на места нескольких протестующих претендуют 200 человек и резюме в банке данных. Частный бизнес подчёркивает – ответственность! Перед компанией, учредителями, партнёрами. Сохранить промышленность, конкурентоспособность производств и продолжать работать.

Накануне в Варшаве состоялся митинг в поддержку нашей страны. Там призвали наших рабочих выпускать продукцию.

На митинге у стен посольства на улице Вертничей – много полиции. Эмоции через край.

На «Беларуськалии» зарабатывают в среднем 3,5 тысячи рублей. А пока на комбинате будоражили общественность идеей забастовки – недополучили прибыль. Это напрямую ведёт к снижению заработков.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Естественно, конкуренты заинтересованы в том, чтобы в Беларуси ухудшалась политическая ситуация, нарастала нестабильность, тем самым ослаблялись позиции у предприятий на внешних рынках, тем самым отдавали им возможность легче забрать им кусок этого рынка у белорусских предприятий. Понятно, когда денег у предприятия не будет, то и зарплат не будет, не будет других каких-то возможностей поддержать работников в достаточно сложный экономический период, который сейчас идет по всему миру».

Некоторые суммы убытков уже известны. Ущерб от протестов составил полмиллиарда долларов. Будет и отложенный убыток и последствия. Тот, что мы получим позже, за приостановки производств. И это уже миллиарды. И самое время слушать здравый смысл. Потому как остановленное производство приведёт к гибели предприятия, безработице и ситуации, когда рабочему человеку будет тяжело найти деньги на самое необходимое.

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