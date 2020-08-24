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В воюющей Украине инфляция в 2,5 раза ниже, чем в мирной Беларуси

24.08.2020 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе-июле 2020 года.

В воюющей Украине инфляция в 2,5 раза ниже, чем в мирной Беларуси

Как свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных данных национальных органов статистики, за этот период цены в стране увеличились на 3,58%. В первой тройке Таджикистан (4,6%), Казахстан (4,4%) и Узбекистан (4,3%).

Далее — Россия (2,99%), Кыргызстан (2,5%), Украина (1,4%), Азербайджан (1,2%), Грузия (1%), Молдова (0,84%), Латвия (0,3%) и Литва (0,1%).

В Эстонии цены снизились на 0,8%, в Армении—на 1,1%. Традиционно не публикует данные Туркменистан. В самопровозглашенном Приднестровье инфляция составила 1,17%.

В июле, как и в июне, потребительские цены в Беларуси увеличились на 0,19%. Цены выросли также в России (на 0,35%), Казахстане, Таджикистане (на 0,3%) и Латвии (на 0,2%). В Эстонии цены не изменились, в Молдове — снизились на 0,23%, в Азербайджане, Литве и Узбекистане — на 0,3%, Грузии — на 0,5%, Кыргызстане и Украине — на 0,6%, Армении — на 2,1%.

В январе нынешнего года Беларусь с показателем 0,86% была второй по росту потребительских цен, в январе-феврале — первой (1,87%), январе-марте — второй (2,74%), январе-апреле — четвертой (3,34%), январе-мае — пятой (3,18%), январе-июне — четвертой (3,38%), в январе-июле 2019 года — четвертой (3,14%).

По итогам прошлого года Беларусь оказалась шестой по росту потребительских цен на территории бывшего СССР (4,73%), 2018-го — четвертой (5,64%), 2017-го — девятой (4,59%), 2016-го — третьей (10,58%).

Белорусское правительство рассчитывает, что в 2020 году рост цен не превысит 5%, независимые экономисты прогнозируют увеличение цен на 8-12%.

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Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе-июле 2020 года.
 
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