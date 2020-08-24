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Власть заставила оператора А1 «устроить» проблемы с мобильным интернетом

24.08.2020 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Проблемы с мобильным интернетом вновь наблюдались в Минске 23 августа, во время массовой акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов.

Власть заставила оператора А1 «устроить» проблемы с мобильным интернетом

Хуже всего ситуация была после того, как демонстранты решили пройти по проспекту Победителей от гостиницы «Планета» до площади Государственного флага мимо нынешней резиденции Лукашенко — Дворца независимости.

Оператор А1 (бывший velcom) сообщил, что «по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности» была существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 «на территории некоторых районов г. Минска». «Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных», — отмечалось в сообщении.

Впоследствии, через час после завершения акции, предоставление услуги передачи данных было восстановлено в полном объеме.

Не работал мобильный интернет и у клиентов МТС. В частности, он исчез у корреспондента БелаПАН, который работал на значительном удалении от Дворца независимости, в микрорайоне Каменная Горка. Оператор пока никак не объяснил случившееся.

Большие проблемы с мобильным и стационарным интернетом наблюдались в день и в течение двух дней после президентских выборов. МТС, А1 и life, а также «Белтелеком» сообщили, что клиенты получат компенсацию за издержки 9-11 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Проблемы с мобильным интернетом вновь наблюдались в Минске 23 августа, во время массовой акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов.
 
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