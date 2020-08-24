Лавров заявил, что белорусы могут решить свои проблемы самостоятельно

Белорусы сами вполне в состоянии, будучи мудрым народом, справиться с этой ситуацией.

Главное — чтобы не было провоцирования беспорядков извне», — приводит его словам ТАСС.

Он также отметил, что Россия «очень хочет быть полезной» союзному государству. И не будет возражать против любых решений, «которые примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением». Однако, говоря о посредничестве западных стран, он заявил, что, по его мнению, у этого есть негативный опыт на Украине: «Западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших соответствующих партнеров», — заявил он. Он также считает, что обстановка в Беларуси нормализуется, но есть некие лица, которые хотели бы повторения в стране «украинского сценария» с кровопролитием. Он также призвал белорусскую оппозицию рассмотреть предложение Лукашенко провести конституционную реформу: «Нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен», пишет