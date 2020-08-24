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ОБСЕ вновь предложила Лукашенко посредничество в разрешении внутриполитического кризиса

24.08.2020 08:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вновь предложила властям Беларуси посредничество в разрешении внутриполитического кризиса.

Действующий глава организации, премьер Албании Эди Рама и его преемница, глава МИД Швеции Анн Линде написали письмо Александру Лукашенко, пишет DW.

В послании отмечается, что ОБСЕ «пристально и с обеспокоенностью» следит за происходящим в Беларуси, а также высказывается предложение приехать в Беларусь, чтобы выслушать мнения о сложившейся ситуации и обсудить насущные вызовы.

Первый раз о предложении посредничества Рама и Линде заявили 17 августа, до сих пор оно не было принято.

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вновь предложила властям Беларуси посредничество в разрешении внутриполитического кризиса.
 
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