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Поствыборные события в Беларуси можно рассматривать в рамках стратегии гибридной войны

24.08.2020 09:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поствыборные события в Беларуси можно рассматривать в рамках стратегии гибридной войны

Ситуация у западных границ Беларуси сейчас активно обсуждается в СМИ. Во время субботней поездки в Гродненскую область её прокомментировал Александр Лукашенко. 

Президент предостерег западных партнёров от вмешательства во внутренние дела Беларуси. Тем не менее на Западе обстоятельства видят иначе – там уже обсуждается раздел страны. Главный редактор польского издания «Самое лучшее время» Томаш Зоммер в своём Twitter опубликовал сообщение, в котором высказал мнение, «что в случае распада Беларуси Гродно должно отойти к Польше». Явно прослеживается желание некоторых сил включить нашу территорию в свою сферу влияния. 

Александр Алесин, военный обозреватель: «Все события, которые сейчас происходят, все-таки надо рассматривать в рамках стратегии гибридной войны. Явно прослеживается желание дестабилизировать ситуацию в Беларуси, породить здесь некое марионеточное правительство, которое пригласило бы постороннее государство, чтобы навести здесь порядок. И тем самым вот это буфер ликвидировался бы, и войска НАТО, ОДКБ России они бы смотрели друг на друга в стекла прицелов. Это наша самая кошмарная ситуация, когда мы оказываемся между двумя центрами силы. Президент об этом предупреждал, что за нас борются, потому что мы важное стратегическое место. И сейчас нам надо как-то внутри между собой наладить диалог, чтобы не воспользовались сторонние государства, сторонние силы этой ситуацией и не уничтожили все, чего мы непосильным трудом за последние 25 лет добились».

В самом Северо-Атлантическом альянсе пытаются отрицать, что наращивают военное присутствие в Восточной Европе. Однако есть сведения о том, что НАТО отправляет из США в Польшу специальный самолёт, экипаж которого будет обеспечивать командование и управление с воздуха, а также поддерживать истребители альянса.   

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Теги: Гродно
 
 
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Ситуация у западных границ Беларуси сейчас активно обсуждается в СМИ. Во время субботней поездки в Гродненскую область её прокомментировал Александр Лукашенко. ...
 
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