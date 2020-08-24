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Поствыборные события в Беларуси можно рассматривать в рамках стратегии гибридной войны
Источник материала: ОНТ
Ситуация у западных границ Беларуси сейчас активно обсуждается в СМИ. Во время субботней поездки в Гродненскую область её прокомментировал Александр Лукашенко.
Президент предостерег западных партнёров от вмешательства во внутренние дела Беларуси. Тем не менее на Западе обстоятельства видят иначе – там уже обсуждается раздел страны. Главный редактор польского издания «Самое лучшее время» Томаш Зоммер в своём Twitter опубликовал сообщение, в котором высказал мнение, «что в случае распада Беларуси Гродно должно отойти к Польше». Явно прослеживается желание некоторых сил включить нашу территорию в свою сферу влияния.
В самом Северо-Атлантическом альянсе пытаются отрицать, что наращивают военное присутствие в Восточной Европе. Однако есть сведения о том, что НАТО отправляет из США в Польшу специальный самолёт, экипаж которого будет обеспечивать командование и управление с воздуха, а также поддерживать истребители альянса.
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Ситуация у западных границ Беларуси сейчас активно обсуждается в СМИ. Во время субботней поездки в Гродненскую область её прокомментировал Александр Лукашенко. ...
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