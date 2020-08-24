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В Гомеле на переходе такси насмерть сбило пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Гомеле. Об этом
Наезд произошел в ночь на 23 августа. По предварительной информации, 22-летний таксист на Volkswagen Polo сбил 49-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело, он задержан.
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В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело, он задержан.
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