В Гомеле на переходе такси насмерть сбило пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Гомеле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Наезд произошел в ночь на 23 августа. По предварительной информации, 22-летний таксист на Volkswagen Polo сбил 49-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело, он задержан.