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Под Минском Volvo вылетела в кювет и несколько раз перевернулась: 1 человек погиб, 4 в больнице

24.08.2020 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще четыре получили травмы в аварии, которая произошла днем 23 августа в Минском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Предварительно установлено, что 23-летний водитель Volvo двигался по трассе Р1, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль несколько раз перевернулся и врезался в дерево.

В результате ДТП 42-летняя пассажирка легковушки от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель и еще три пассажира, в том числе 11-месячный ребенок, с различными телесными повреждениями госпитализированы.

 
 
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