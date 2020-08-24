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Под Минском Volvo вылетела в кювет и несколько раз перевернулась: 1 человек погиб, 4 в больнице
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще четыре получили травмы в аварии, которая произошла днем 23 августа в Минском районе. Об этом
Предварительно установлено, что 23-летний водитель Volvo двигался по трассе Р1, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль несколько раз перевернулся и врезался в дерево.
В результате ДТП 42-летняя пассажирка легковушки от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель и еще три пассажира, в том числе 11-месячный ребенок, с различными телесными повреждениями госпитализированы.
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В аварии также пострадал 11-месячный ребенок.
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