Под Минском Volvo вылетела в кювет и несколько раз перевернулась: 1 человек погиб, 4 в больнице

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще четыре получили травмы в аварии, которая произошла днем 23 августа в Минском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Предварительно установлено, что 23-летний водитель Volvo двигался по трассе Р1, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль несколько раз перевернулся и врезался в дерево.

В результате ДТП 42-летняя пассажирка легковушки от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель и еще три пассажира, в том числе 11-месячный ребенок, с различными телесными повреждениями госпитализированы.