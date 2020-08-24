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«Мы хотим жить без страха, террора, насилия и агрессии в свободной стране». Анжелика Агурбаш поддерживает протесты

24.08.2020 10:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш приняла участие в акции у белорусского посольства в Москве.

«Мы хотим жить без страха, террора, насилия и агрессии в свободной стране». Анжелика Агурбаш поддерживает протесты
Фото со страницы Анжелики Агурбаш в соцсети

В интервью телеканалу «Дождь» она сообщила, что «пришла поддержать мирных белорусов, которые сегодня выходят на митинги и марши, бастующих в Беларуси рабочих».

«Все мы боремся за себя, за своих детей, за будущее всеми любимой Беларуси, — подчеркнула она. — У каждого из нас болит душа и сердце за то, что сейчас творится».

Она выразила уверенность, что граждане Беларуси смогут «мирным путем отстоять свои права на свободу и независимость». «Мы хотим жить без страха в свободной, демократической стране. Мы хотим честных выборов, мы хотим жить, работать, любить, петь любимые песни без страха, без террора, насилия и агрессии», — добавила артистка.

Агурбаш подчеркнула, что она лишь «одна из миллионов белорусов, которые хотят перемен». «Искренней, дружелюбной энергией мы сможем противостоять этому режиму, которому уже однозначно пришел конец — все это понимают», — заключила она, добавив, что не верит в официальные итоги президентских выборов.

 
 
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Заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш приняла участие в акции у белорусского посольства в Москве.
 
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