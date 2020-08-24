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С 25 августа в Беларуси нужно будет ездить с включенными фарами

24.08.2020 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С завтрашнего дня, 25 августа, в Беларуси начнется специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

Оно будет проходить по 5 сентября. 

С 25 августа в Беларуси нужно будет ездить с включенными фарами
Об этом рассказали в УВД Брестского облисполкома, пишет belnovosti.by

Акция преследует цель увеличить безопасность детей на дорогах в преддверии нового учебного года. Данные мероприятия должны помочь избежать детского дорожно-транспортного травматизма.

На протяжении этих дней водителям необходимо включать ближний свет фар в светлое время суток.

Сотрудники ГАИ призывают водителей соблюдать внимательность особенно во дворах, около населенных пунктов, школ, а также на перекрестках и пешеходных переходах. 
 
 
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С завтрашнего дня, 25 августа, в Беларуси начнется специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».
 
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