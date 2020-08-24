У Дивинской больницы новый имидж

Источник материала: Кобринский вестник

В списке объектов для подготовки к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки-2020», что пройдут в аг. Дивин, много социальных. В их числе и Дивинская участковая больница, в которой уже проведена значительная часть ремонтных работ.





Александр Дейко общается с санитарками Светланой Кульчинской и Лидией Мигно, которые наводят лоск в новом отделении сестринского ухода.

Как рассказал заведующий больницей Александр Дейко, в настоящее время уже освоено около 1,5 млн рублей.

– Были заменены все окна, двери на лестничных пролётах, практически готов подъёмник для людей на инвалидных колясках. Большая часть средств пошла на капитальный ремонт отделения сестринского ухода, – рассказывает Александр Иосифович.

Отделение сестринского ухода «переедет» в бывшее детское отделение.

– Здесь выполнен полностью капитальный ремонт. Заменена проводка, сделаны санузлы, душевые, столовая, раздаточная и прочее. Ждём поставку мебели, – продолжил Александр Дейко.

Под отделение сестринского ухода отведено 25 мест из 55-ти, на которые рассчитана Дивинская участковая больница.

– Сейчас отделение работает в старых стенах, заполнено частично. Однако ближе к зиме свободных мест не будет, – говорит Александр Иосифович. – Летом одиноко проживающим людям проще – где-то приедут дети, кому-то самому не хочется покидать родной дом.

Стоит сразу отметить, что в отделении сестринского ухода не лечат, здесь граждане находятся под присмотром медиков, когда им трудно самим себя обслуживать.

Это платная услуга, но многие не жалеют денег, чтобы не оказаться долгими зимними вечерами один на один с собственным одиночеством…

Как рассказал Александр Дейко, приём в отделение сестринского ухода ведётся по направлению от участкового терапевта. Обычно его выдают престарелым одиноко проживающим гражданам и некоторым категориям инвалидов, которым трудно себя обслуживать. Помогают в этом вопросе и социальные службы.

В отделении проводятся плановые обходы доктора. Если во время пребывания постояльцы заболевают, их переводят в терапевтическое отделение, где лечат, как обычных пациентов.

– Максимальный срок договора на пребывание в отделении сестринского ухода – шесть месяцев, но есть граждане, которые к нам возвращаются регулярно, – добавил заведующий Дивинской участковой больницей.

К слову, сюда приезжают граждане из Дрогичинского и Жабинковского районов. Подобные услуги оказывает Тевельская больница сестринского ухода, есть такие отделения в Новосёлковской и Городецкой участковых больницах.

Людмила ПАШКОВИЧ.

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