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В гамме седана Lexus ES появилась версия с полным приводом
Источник материала: Tut.by
Американское подразделение Lexus анонсировало полноприводную модификацию седана ES — версией с четырьмя ведущими колесами эта модель разжилась впервые за всю свою историю.
Система полного привода перекочевала на седан Lexus ES с кроссовера Toyota RAV4 — такой же узел с электромагнитной муфтой подключения задней оси прошлой осенью получили также седаны
Вместе с тем старшая модификация ES 350 с 3,5-литровым V6 (306 л. с.) и передним приводом обзавелся особой комплектацией Black Line Special Edition. За основу тут взят вариант F Sport, дополненный черным декором (в такой цвет окрашены корпуса наружных зеркал, задний спойлер и колесные диски) и салоном с черно-белой отделкой и серой прострочкой. Всего будет выпущено 1500 единиц ES Black Line.
В США полноприводный ES на пару со спецверсией поступят в продажу осенью. Не исключено, что со временем ES 250 AWD появится и на рынке ТС.
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Американское подразделение Lexus анонсировало полноприводную модификацию седана ES - версией с четырьмя ведущими колесами эта модель разжилась впервые за всю свою...
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