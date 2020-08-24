ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В гамме седана Lexus ES появилась версия с полным приводом

24.08.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американское подразделение Lexus анонсировало полноприводную модификацию седана ES — версией с четырьмя ведущими колесами эта модель разжилась впервые за всю свою историю.


Система полного привода перекочевала на седан Lexus ES с кроссовера Toyota RAV4 — такой же узел с электромагнитной муфтой подключения задней оси прошлой осенью получили также седаны Camry и Avalon. Полный привод на ES доступен только в связке с 2,5-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 206 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом». Заявленный расход топлива у ES 250 AWD равен 8,4 л на 100 км.


Вместе с тем старшая модификация ES 350 с 3,5-литровым V6 (306 л. с.) и передним приводом обзавелся особой комплектацией Black Line Special Edition. За основу тут взят вариант F Sport, дополненный черным декором (в такой цвет окрашены корпуса наружных зеркал, задний спойлер и колесные диски) и салоном с черно-белой отделкой и серой прострочкой. Всего будет выпущено 1500 единиц ES Black Line.


В США полноприводный ES на пару со спецверсией поступят в продажу осенью. Не исключено, что со временем ES 250 AWD появится и на рынке ТС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американское подразделение Lexus анонсировало полноприводную модификацию седана ES - версией с четырьмя ведущими колесами эта модель разжилась впервые за всю свою...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Дивинской больницы новый имидж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика