В гамме седана Lexus ES появилась версия с полным приводом

Источник материала: Tut.by

Американское подразделение Lexus анонсировало полноприводную модификацию седана ES — версией с четырьмя ведущими колесами эта модель разжилась впервые за всю свою историю.





Система полного привода перекочевала на седан Lexus ES с кроссовера Toyota RAV4 — такой же узел с электромагнитной муфтой подключения задней оси прошлой осенью получили также седаны Camry и Avalon . Полный привод на ES доступен только в связке с 2,5-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 206 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом». Заявленный расход топлива у ES 250 AWD равен 8,4 л на 100 км.





Вместе с тем старшая модификация ES 350 с 3,5-литровым V6 (306 л. с.) и передним приводом обзавелся особой комплектацией Black Line Special Edition. За основу тут взят вариант F Sport, дополненный черным декором (в такой цвет окрашены корпуса наружных зеркал, задний спойлер и колесные диски) и салоном с черно-белой отделкой и серой прострочкой. Всего будет выпущено 1500 единиц ES Black Line.





В США полноприводный ES на пару со спецверсией поступят в продажу осенью. Не исключено, что со временем ES 250 AWD появится и на рынке ТС.