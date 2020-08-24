МВД: на воскресной уличной акции задержанных не было

Источник материала: Ежедневник

фото: rt.com

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что массовые митинги, прошедшие в Беларуси 23 августа, обошлись без задержаний и чрезвычайных происшествий.

Чемоданова затруднилась оценить численность воскресной акции оппозиции "Марш новой Беларуси". "Люди перемещались, двигались колоннами, не было одной постоянной точки", - пояснила ТАСС пресс-секретарь. Напомним, что, по данным наблюдателей, только в Минске на улицы вышли около 100 тысяч человек.

Накануне, в субботу, сотрудники МВД задокументировали 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Всего 22 августа были задержаны 26 граждан.