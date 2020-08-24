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МВД: на воскресной уличной акции задержанных не было

24.08.2020 10:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: rt.com

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что массовые митинги, прошедшие в Беларуси 23 августа, обошлись без задержаний и чрезвычайных происшествий.

Чемоданова затруднилась оценить численность воскресной акции оппозиции "Марш новой Беларуси". "Люди перемещались, двигались колоннами, не было одной постоянной точки", - пояснила ТАСС пресс-секретарь. Напомним, что, по данным наблюдателей, только в Минске на улицы вышли около 100 тысяч человек.  

Накануне, в субботу, сотрудники МВД задокументировали 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Всего 22 августа были задержаны 26 граждан.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что массовые митинги, прошедшие в Беларуси 23 августа, обошлись без задержаний и чрезвычайных происшествий.
 
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