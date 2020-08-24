МВД: максимальное количество собравшихся в Минске — около 20 тысяч

Источник материала: Onliner

МВД сообщает, что «в Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции». Максимальное количество собравшихся, согласно подсчетам ведомства, зафиксировано в столице — около 20 тысяч человек, в Бресте и Гродно — не более трех тысяч человек.

— После сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов. В столице основным местом сбора стала пл. Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску «Минск — город-герой». На пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 тысяч. Всего за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях.

В ведомстве напоминают, что санкция статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) предусматривает штраф в размере до 50 базовых величин для физического лица или административный арест, санкция статьи 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) — лишение свободы на срок до пятнадцати лет.