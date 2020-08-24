Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Дмитрий Пиневич

Источник материала: Onliner

Об этом сообщает «Пул первого». А что дальше? Тот же Telegram-канал дает ответ: «А дальше... а дальше все зависит от того, как он справится». Дмитрий Пиневич до сегодня являлся первым заместителем министра.

Дмитрий Пиневич закончил Ленинградскую военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова по специальности «лечебное дело». В 1999—2002-м являлся главным врачом 6-й городской клинической больницы Минска. Затем до 2011 года был председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома. С 2011-го — первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь.

Председатель медицинской и антидопинговой комиссии НОК Беларуси.

Награжден медалью «За трудовые заслуги».

Напомним, что в субботу прежний министр Владимир Караник уехал в Гродно возглавлять местный облисполком.