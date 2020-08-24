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Минобороны защитило границу Беларуси от вторжения воздушных шаров. Они летели из Литвы
24.08.2020 11:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ok.ru
Как сообщается, речь идет о воздушных шарах с "антигосударственной символикой". Чтобы остановить их полет, были использованы боевые вертолеты.
Инцидент произошел 23 августа около 19.30 в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. Как сообщает Минобороны, дежурными силами ВВС и войск ПВО 23 «была пресечена провокация со стороны Литовской Республики» - «с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой».
Навстречу шарам были направлены экипажи вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. «Полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», - сообщили в Минобороны.
Литовской стороне будет направлена соответствующая нота.
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Как сообщается, речь идет о воздушных шарах с "антигосударственной символикой". Чтобы остановить их полет, были использованы боевые вертолеты.
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