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Минобороны защитило границу Беларуси от вторжения воздушных шаров. Они летели из Литвы

24.08.2020 11:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ok.ru

Как сообщается, речь идет о воздушных шарах с "антигосударственной символикой". Чтобы остановить их полет, были использованы боевые вертолеты.

Инцидент произошел 23 августа около 19.30 в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. Как сообщает Минобороны, дежурными силами ВВС и войск ПВО 23 «была пресечена провокация со стороны Литовской Республики» - «с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой».

Навстречу шарам были направлены экипажи вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. «Полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», - сообщили в Минобороны.

Литовской стороне будет направлена соответствующая нота.

 
 
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Как сообщается, речь идет о воздушных шарах с "антигосударственной символикой". Чтобы остановить их полет, были использованы боевые вертолеты.
 
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