Источник материала: АФН

Дмитрий Пиневич назначен и.о. министра здравоохранения, об этом сообщают официальные источники. До этого назначения, Пиневич занимал должность первого зхамминистра здравоохранения.

«Пока он исполняющий обязанности министра здравоохранения. А дальше.. а дальше всё зависит от того, как он справится», - написал Пул первого.