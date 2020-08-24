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Дмитрий Пиневич назначен и.о. министра здравоохранения
Источник материала: АФН
Дмитрий Пиневич назначен и.о. министра здравоохранения, об этом сообщают официальные источники. До этого назначения, Пиневич занимал должность первого зхамминистра здравоохранения.
«Пока он исполняющий обязанности министра здравоохранения. А дальше.. а дальше всё зависит от того, как он справится», - написал Пул первого.
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Дмитрий Пиневич назначен и.о. министра здравоохранения, об этом сообщают официальные источники. До этого назначения, Пиневич занимал должность первого...
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