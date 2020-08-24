ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивьевском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста, водитель скрылся

24.08.2020 11:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Автомобиль насмерть сбил велосипедиста в Ивьевском районе, водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Происшествие случилось 23 августа, около 22.30. По информации инспекторов, неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по улице Заречной в деревне Заберезь, сбил 51-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Водитель с месте аварии скрылся.

Известно, что велосипед спереди и сзади был оборудован световозвращающими элементами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велосипед спереди и сзади был оборудован световозвращающими элементами.
 
Новости дня
Новости разные
 
ОМОН задержал членов Координационного совета Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика