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В Ивьевском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста, водитель скрылся
Источник материала: Tut.by
Автомобиль насмерть сбил велосипедиста в Ивьевском районе, водитель с места аварии скрылся. Об этом
Происшествие случилось 23 августа, около 22.30. По информации инспекторов, неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по улице Заречной в деревне Заберезь, сбил 51-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Водитель с месте аварии скрылся.
Известно, что велосипед спереди и сзади был оборудован световозвращающими элементами.
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Велосипед спереди и сзади был оборудован световозвращающими элементами.
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