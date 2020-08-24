В Ивьевском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста, водитель скрылся

Источник материала: Tut.by

Автомобиль насмерть сбил велосипедиста в Ивьевском районе, водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Происшествие случилось 23 августа, около 22.30. По информации инспекторов, неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по улице Заречной в деревне Заберезь, сбил 51-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Водитель с месте аварии скрылся.

Известно, что велосипед спереди и сзади был оборудован световозвращающими элементами.