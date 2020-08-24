Двух представителей президиума КС задержали по административному делу. Что происходит?

Источник материала: KYKY

Сегодня, 24 августа, на территории тракторного завода были задержаны доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и председатель стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

Люди в черном прямо с проходной завода забрали представителей президиума координационного совета в автозак.

Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома сообщила Onliner, что Ковалькова и Дылевский задержаны в рамках административного процесса. Но причину не уточнила.

Nexta написал, что представителей координационного совета обвиняют в организации несанкционированного массового мероприятия, но эта информация официально не подтверждена.