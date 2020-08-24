ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двух представителей президиума КС задержали по административному делу. Что происходит?

24.08.2020 12:29 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 24 августа, на территории тракторного завода были задержаны доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и председатель стачкома МТЗ Сергей Дылевский. 

Люди в черном прямо с проходной завода забрали представителей президиума координационного совета в автозак. 

Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома сообщила Onliner, что Ковалькова и Дылевский задержаны в рамках административного процесса. Но причину не уточнила. 

Nexta написал, что представителей координационного совета обвиняют в организации несанкционированного массового мероприятия, но эта информация официально не подтверждена. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 24 августа, на территории тракторного завода были задержаны доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и председатель стачкома МТЗ Сергей Дылевский.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ивьевском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста, водитель скрылся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика