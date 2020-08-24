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Двух представителей президиума КС задержали по административному делу. Что происходит?
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 24 августа, на территории тракторного завода были задержаны доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и председатель стачкома МТЗ Сергей Дылевский.
Люди в черном прямо с проходной завода забрали представителей президиума координационного совета в автозак.
Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома
Nexta написал, что представителей координационного совета обвиняют в организации несанкционированного массового мероприятия, но эта информация официально не подтверждена.
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Сегодня, 24 августа, на территории тракторного завода были задержаны доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и председатель стачкома МТЗ Сергей Дылевский. ...
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