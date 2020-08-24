Forbes назвал 10 самых богатых спортсменок 2020 года

Спортсменки из топ-10 по доходам практически все занимаются большим теннисом. Девять из десяти участниц рейтинга 2020 года — теннисистки. Единственное исключение — это вице-капитан женской сборной США по футболу Алекс Морган. Заработав за год $4,6 млн, футболистка заняла десятое место.





1. Наоми Осака





Общие доходы: $37,4 млн





Призовые: $3,4 млн





Рекламные контракты: $34 млн





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До недавних пор у Наоми Осаки было двойное гражданство. Теннисистка сделал выбор в пользу японского паспорта, чтобы получить право представлять свою родину на домашней Олимпиаде-2020, которая затем была перенесена на следующий год. Сразу после отказа от американского гражданства Осака подписала контракты с крупными олимпийскими спонсорами, вроде Procter & Gamble, All Nippon Airways и Nissin. Из всех теннисистов мира только Роджеру Федереру удалось заработать на спонсорских контрактах больше Осаки.





2. Серена Уильямc





Общие доходы: $36 млн





Призовые: $4 млн





Рекламные контракты: $32 млн





Известные бренды вроде Nike, Gatorade, Procter & Gamble и Beats заключили с Сереной Уильямс соглашения о рекламе их товаров в Twitter, Instagram и Facebook, где на нее подписано около 40 млн человек. Уильямс и ее муж Алексис Оганян входят в группу инвесторов, которые этим летом объявили о создании нового женского футбольного клуба в Лос-Анджелесе в рамках расширения списка команд Национальной женской футбольной лиги США (NWSL). В числе инвесторов вошла и их дочь Олимпия, ставшая в возрасте двух лет самой юной в истории совладелицей профессионального спортивного клуба.





3. Эшли Барти





Общие доходы: $13,1 млн





Призовые: $10,1 млн





Рекламные контракты: $3 млн





Первым турниром Большого шлема, на котором Эшли Барти завоевала победу в одиночном разряде, стал Открытый чемпионат Франции по теннису 2019 года. После триумфа она заключила спонсорские соглашения с брендами Fila и Head. Кроме того, с ней начали сотрудничать Rado, Jaguar, Vegemite, Banana Boat и Esmi. В июне 2019 года Барти стала первой с 1976 года австралийкой, удостоившейся титула первой ракетки мира.





4. Симона Халеп





Общие доходы: $10,9 млн





Призовые: $6,9 млн





Рекламные контракты: $4 млн





В прошлом году Симона Халеп во в й раз стала победительницей турнира Большого шлема. За всю свою карьеру румынская теннисистка заработала за выступления на соревнованиях $36,5 млн. Сейчас Халеп занимает четвертое место в рейтинге теннисисток с самыми крупными призовыми за карьеру, первая строчка в котором принадлежит Серене Уильямс, заработавшей $93 млн. В число спонсоров Халеп входят мировые бренды вроде Nike, Wilson, Hublot и Avon, а также несколько крупных румынских брендов.





5. Бьянка Андрееску





Общие доходы: $8,9 млн

Призовые: $4,9 млн





Рекламные контракты: $4 млн





Бьянка Андрееску стала первой уроженкой Канады, одержавшей победу в турнире Большого шлема. В 2019 году она победила на Открытом чемпионате США. Благодаря своей триумфальной победе и пятому месту в общем рейтинге лучших теннисисток мира по версии WTA Андрееску получила дополнительные выплаты по спонсорскому контракту с Nike, в который внесли изменения в этом году. После победы на Открытом чемпионата США в 2019 году она заключила спонсорские соглашения с Rolex и Gatorade, а также с несколькими канадскими брендами, например, с производителем бумажных салфеток Royale и с производителем матрасов Sleep Country.





6. Гарбинье Мугуруса





Общие доходы: $6,6 млн





Призовые: $2,1 млн





Рекламные контракты: $4,5 млн





В 2020 году Гарбинье Мугуруса стала финалисткой Открытого чемпионата Австралии. После победы на Уимблдоне-2017 теннисистке испано-венесуэльского происхождения лишь второй раз удалось выйти в четвертьфинал одного из турниров Большого шлема. Среди спонсоров Мугурусы — Adidas, Beats, Rolex и Babolat, а также производитель солнцезащитных очков Maui Jim и страховая компания Cesar. Контракт теннисистки с Adidas стал одной из крупнейших спонсорских сделок в истории мирового спорта.





7. Элина Свитолина





Общие доходы: $6,4 млн





Призовые: $5,4 млн





Рекламные контракты: $1 млн





В 2019 году украинская теннисистка стала полуфиналисткой как Уимблдонского турнира, так и Открытого чемпионат США, что позволило ей вновь стать третьей ракеткой мира по версии WTA. Свитолина подписала спонсорские соглашения с такими брендами, как Nike, Wilson и Hublot, а также с производителем вина Damilano и производителем биологически активных добавок EAFit.





8. София Кенин





Общие доходы: $5,8 млн





Призовые: $4,8 млн





Рекламные контракты: $1 млн





В прошлом году София Кенин получила награду «Прогресс года» от Женской теннисной ассоциации, а уже в январе одержала победу на Открытом чемпионате Австралии. 21-летняя теннисистка стала самой молодой американкой, выигравшей турнир Большого шлема. Ранее этот рекорд принадлежал Серене Уильямс, которая стала победительницей нескольких турниров этой серии в 2002 году. Главные спонсоры Софии Кенин — это Fila и Babolat.





9. Анжелика Кербер





Общие доходы: $5,3 млн





Призовые: $1,3 млн





Рекламные контракты: $4 млн





С начала 2016 года Анжелика Кербер выиграла три турнира Большого шлема в одиночном разряде. Это рекордный показатель в истории женского тенниса. Самый крупный спонсор Кербер — Adidas, который подписал первое соглашение с ней еще в 2013 году. В число других брендов, с которыми сотрудничает немецкая теннисистка, входят Yonex, Generali, Porsche и Lavazza.





10. Алекс Морган





Общие доходы: $4,6 млн





Зарплата и бонусы: $400 000





Рекламные контракты: $4,2 млн





После Чемпионата мира по футболу среди женщин 2019 года Морган продлила свое спонсорское соглашение с Nike. В него было внесено одно важное изменение, согласно которому спортсменке гарантированы выплаты в течение 18 месяцев, даже если она не участвует в футбольных матчах. Ранее Nike критиковали за то, что при подписании контрактов со спортсменками компания не уделяет должного внимания охране материнства. В мае Морган родила первенца. Сейчас она готовится к запуску своей собственной медиакомпании, подробности о деятельности которой будут известны ближе к концу года.





Источник: Форбс