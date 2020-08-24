Ничего не понятно, но очень интересно. Вышел финальный трейлер «Довода» (видео)

Источник материала: Onliner

Студия Warner Bros. выпустила финальный трейлер триллера «Довод» от Кристофера Нолана. Видео выполнено в духе прежних тизеров: нарезка эффектных кадров под напряженную музыку и загадочные обрывки разговоров, которые никак не проливают свет на происходящее.

Известно, что история посвящена современному шпионажу: в Киеве происходит теракт, после которого разведчик ЦРУ начинает работать вместе с британским агентом против русского торговца оружием. В мире существует технология, способная изменять ход событий с помощью инверсии времени, — и герои будут использовать ее в своих целях.

Главные роли исполнят Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики. Также в картине появится Майкл Кейн, который снимается практически во всех фильмах Нолана. Премьера «Довода» в Беларуси состоится 3 сентября.