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Ничего не понятно, но очень интересно. Вышел финальный трейлер «Довода» (видео)
Источник материала: Onliner
Студия Warner Bros. выпустила финальный трейлер триллера «Довод» от Кристофера Нолана. Видео выполнено в духе прежних тизеров: нарезка эффектных кадров под напряженную музыку и загадочные обрывки разговоров, которые никак не проливают свет на происходящее.
Известно, что история посвящена современному шпионажу: в Киеве происходит теракт, после которого разведчик ЦРУ начинает работать вместе с британским агентом против русского торговца оружием. В мире существует технология, способная изменять ход событий с помощью инверсии времени, — и герои будут использовать ее в своих целях.
Главные роли исполнят Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики. Также в картине появится Майкл Кейн, который снимается практически во всех фильмах Нолана. Премьера «Довода» в Беларуси состоится 3 сентября.
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 1000, Smart TV (Samsung Tizen), Wi-Fi
43" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
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Студия Warner Bros. выпустила финальный трейлер триллера «Довод» от Кристофера Нолана. Видео выполнено в духе прежних тизеров: нарезка эффектных кадров под напряженную...
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