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Пять лет продавали и наконец продали: «Брестское пиво» уходит в частные руки
Источник материала: Onliner
Владельцем «Брестского пива» стала компания «Мульти Трейд Групп», сообщил Onliner антикризисный управляющий пивоваренного завода Димитрий Поливко. Ожидается, что осенью новое руководство выйдет на завод, расплатится со всеми долгами и переделает производство так, чтобы оно генерировало деньги вместо убытков.
— Пока что предприятие в санации, — рассказал Димитрий Поливако. — Сезон проходит сложно. Однозначно необходимо вливание инвестиций для того, чтобы была возможность расширить рынок сбыта. Сами не выкарабкаемся. Выходов было два: или инвесторы, или закрытие.
Теперь порядок такой: мы ведем работу по заключению мирового соглашения с кредиторами. Потом предприятие выходит из процедуры экономической несостоятельности. Затем новый владелец назначает своего руководителя и полноправно начинает управлять всеми процессами. Государство поставило свои условия: сохранение профиля, числа рабочих мест, зарплаты и платежи по мировому соглашению (оплата долгов). Думаю, в течение месяца-полутора мы эти вопросы закроем. Осенью новые хозяева должны приступить к работе.
Кто такие «Мульти Трейд Групп»?
По
«БК — Горна Баня» стала одним из ведущих производителей бутилированной минеральной и столовой воды, газированных безалкогольных напитков в Болгарии. Восемь лет назад занялась также выпуском фруктовых соков и нектаров
Дело о банкротстве «Брестского пива» было
Многочисленные попытки продажи оставались несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Брестской области
Брестский пиввинкомбинат, впоследствии преобразованный в ОАО «Брестское пиво», был основан в 1970 году.
В начале 2014-го работники предприятия обратились в редакцию Onliner с
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Владельцем «Брестского пива» стала компания «Мульти Трейд Групп», сообщил Onliner антикризисный управляющий пивоваренного завода Димитрий Поливко. Ожидается, что...
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