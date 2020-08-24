На улице Казинца после столкновения с BMW опрокинулся Renault Duster (видео)

Источник материала: Onliner

Наши читатели сообщают об аварии, которая произошла сегодня утром на улице Казинца в Минске. По предварительной информации, в результате ДТП на бок опрокинулся автомобиль Renault Duster.

На месте происшествия находилась бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ и работники МЧС.

Начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова сообщила корреспонденту Onliner, что, по предварительной информации, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, выезжая с дворовой территории промышленной базы (ул. Казинца, 42), не уступил дорогу водителю автомобиля BMW (1993 года рождения), который двигался по улице Казинца со стороны улицы Кижеватова в направлении улицы Брестской.

— В результате ДТП автомобиль Renault опрокинулся на правый бок. Водителю Renault понадобилась помощь очевидцев, чтобы выбраться из автомобиля. Он доставлен в медицинское учреждение для осмотра. На месте работают сотрудники ГАИ. Проводится проверка, — рассказала Александра Попова.