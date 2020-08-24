ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На улице Казинца после столкновения с BMW опрокинулся Renault Duster (видео)

24.08.2020 12:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Наши читатели сообщают об аварии, которая произошла сегодня утром на улице Казинца в Минске. По предварительной информации, в результате ДТП на бок опрокинулся автомобиль Renault Duster.

На месте происшествия находилась бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ и работники МЧС.

Начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова сообщила корреспонденту Onliner, что, по предварительной информации, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, выезжая с дворовой территории промышленной базы (ул. Казинца, 42), не уступил дорогу водителю автомобиля BMW (1993 года рождения), который двигался по улице Казинца со стороны улицы Кижеватова в направлении улицы Брестской.

— В результате ДТП автомобиль Renault опрокинулся на правый бок. Водителю Renault понадобилась помощь очевидцев, чтобы выбраться из автомобиля. Он доставлен в медицинское учреждение для осмотра. На месте работают сотрудники ГАИ. Проводится проверка, — рассказала Александра Попова.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши читатели сообщают об аварии, которая произошла сегодня утром на улице Казинца в Минске. По предварительной информации, в результате ДТП на бок опрокинулся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять лет продавали и наконец продали: «Брестское пиво» уходит в частные руки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика