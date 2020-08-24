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Членов Координационного совета Ковалькову и Дылевского задержал ОМОН
Источник материала: Навiны
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, входящие в Координационный совет для трансфера власти, задержаны в Минске.
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Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, входящие в Координационный совет для трансфера власти, задержаны в...
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