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Членов Координационного совета Ковалькову и Дылевского задержал ОМОН

24.08.2020 12:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, входящие в Координационный совет для трансфера власти, задержаны в Минске.

Членов Координационного совета Ковалькову и Дылевского задержал ОМОН

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-службу Виктора Бабарико, их задержали на проходной Минского тракторного завода бойцы ОМОНа и поместили в автозак.

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Теги: Минск
 
 
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Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, входящие в Координационный совет для трансфера власти, задержаны в...
 
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