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ОМОН задержал членов Координационного совета Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову

24.08.2020 11:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле Тракторного завода ОМОН задержал членов Координационного совета доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачкова МТЗ Сергея Дылевского. Об этом TUT.BY рассказали работники предприятия, а также сообщил незарегистрированный правозащитный центр "Вясна". По информации в ГУВД Мингорисполкома, они задержаны в рамках административного процесса. 


Фото: от работников предприятия

Сегодня в 11.00 Ольга Ковалькова приехала к проходной Минского тракторного завода, чтобы, как рассказывают работники предприятия, встретиться с ними и поддержать. Там собралось десятка два человек.

На встречу пришел и член стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский.


Фото: от работников предприятия

Фото: от работников предприятия

Вскоре к месту встречи подъехал автозак с ОМОНом, подошли люди в штатском. Они сказали собравшимся, что мероприятие не санкционировано, они нарушают общественный порядок. Сергея и Ольгу силовики усадили в автозак, других работников задерживать не стали. Задержанных увезли.

Сейчас, как сообщают работники, все уже разошлись, у проходной никого нет. Остались только люди в штатском.

(Будет дополнено)

 
 
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Возле Тракторного завода ОМОН задержал членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Об этом TUT.BY рассказали работники предприятия, а также...
 
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