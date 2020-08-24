ОМОН задержал членов Координационного совета Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову

Источник материала: Tut.by

Возле Тракторного завода ОМОН задержал членов Координационного совета доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачкова МТЗ Сергея Дылевского. Об этом TUT.BY рассказали работники предприятия, а также сообщил незарегистрированный правозащитный центр "Вясна". По информации в ГУВД Мингорисполкома, они задержаны в рамках административного процесса.



Фото: от работников предприятия

Сегодня в 11.00 Ольга Ковалькова приехала к проходной Минского тракторного завода, чтобы, как рассказывают работники предприятия, встретиться с ними и поддержать. Там собралось десятка два человек.

На встречу пришел и член стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский.



Фото: от работников предприятия



Фото: от работников предприятия

Вскоре к месту встречи подъехал автозак с ОМОНом, подошли люди в штатском. Они сказали собравшимся, что мероприятие не санкционировано, они нарушают общественный порядок. Сергея и Ольгу силовики усадили в автозак, других работников задерживать не стали. Задержанных увезли.

Сейчас, как сообщают работники, все уже разошлись, у проходной никого нет. Остались только люди в штатском.

(Будет дополнено)