Магазин далеко, в лес нужно. Как 87-летний пенсионер из-под Светлогорска недорого сделал себе электромобиль

Источник материала: Tut.by

Всю свою жизнь Михаил Антонович Паркалов из агрогородка Чирковичи старается ни от кого и не от чего не зависеть. А потому все делает сам. Стал строить двухэтажный дом и понадобилось поднимать наверх кирпич — сам соорудил подъемный кран; пришло время обрабатывать огород — сконструировал самый настоящий трактор; семья захотела на море — смастерил просторный минивэн, на котором Паркаловы исколесили весь Крым. А теперь, когда только и разговоров, что об экологии, 87-летний пенсионер создал электромобиль.





— Без машины в последнее время я очень много времени тратил на передвижения. А я так не привык. Поэтому решил не подчиняться времени, а подчинить время себе, — Михаил Антонович распахивает ворота своего гаража-мастерской — и первым делом наливает нам полные кружки кваса.

— Ну вот, к примеру, сегодня, думаю, приедете, жарко, пить захотите, не водой же вас простой угощать. Завел свой электромобиль, сел да сгонял за квасом. Магазин далеко, пошел бы пешком — так до сих пор бы не вернулся.





Мысли о том, что пора создавать экологический транспорт, не давали покоя давно, признается пенсионер.

— Кругом эти выхлопные газы, хватит уже, надышался. 21 век на дворе. И потом — надо было, учитывая возраст, придумать что-то безопасное, чтобы небольшая скорость была, я так рассуждал — и вот придумал, — улыбается Михаил Антонович.





Задач во время создания первого в своей жизни электромобиля Михаилу Антоновичу приходилось решить немало. Во-первых, он обязательно должен быть двухместным: одно место — для водителя, второе — для его супруги Надежды Ивановны. Чтобы не такой уж и мощный электродвигатель тянул и не подводил, конструкция должна быть легкой.





— Сначала я из пустотелого профиля сварил раму. Потом все обшил алюминиевыми листами, у меня они с крыши остались. Взвешивал каждую деталь, каждые 20 грамм учитывал, — вспоминает Михаил Антонович.

В итоге его «тесла» совсем пушинка — не весит и 140 кг.





Внутри, то есть под задним сиденьем — два двигателя от автомобильного вентилятора охлаждения радиаторов. Свое питание они получают от двух 12-вольтных тяговых аккумуляторов мощностью 100 ампер-часов (заряжаются от автомобильного зарядного, а тот — от бытовой электророзетки).

Далее энергию преобразует редуктор от бурильной установки — он понижает число оборотов в 17 раз, после чего через цепь все передается на задний мост мотороллера «Вятка».





Колеса для своего авто Михаил Антонович купил в садовом магазине за 25 рублей.

— Они китайские и подшипники у них, были, конечно, совсем непригодные — пришлось заменить. Теперь порядок, — демонстрирует изобретатель.

Вместо автокресел в «салоне» — легкие офисные стулья. А вместо фар — прожекторы со светодиодными лампами. На панели нет спидометра, зато есть табло с показателем заряда аккумулятора.









Максимальная скорость, которую развивает авто, — 12 км/ч. Запас хода — около 15-ти километров: как раз хватает, чтобы съездить в магазин, в соседнюю деревню или в лес.

В будущем Михаил Антонович обязательно планирует свое изобретение поставить на учет в ГАИ и тогда можно будет. не нарушая ПДД, ездить даже в Светлогорск — до него от Чирковичей всего 6 км, а значит, заряда хватит.

— Я хочу на День города приехать или на какой другой праздник, чтобы детишек вокруг себя собрать и как-то им это все передать, заинтересовать их, потому что сейчас таким молодежь совсем не интересуется. Даже моим детям и внукам неинтересно — и это очень очень плохо, — расстраивается пенсионер.





Электромобиль — не первое изобретение Михаила Антоновича. Во дворе куда ни глянь — везде самоделы: два трактора — маневренный и побольше, прицепы, мотороллер. Автомобиль в коллекции тоже был: еще в 1976-м Михаил Антонович изобрел минивэн «Алеся» — и тот исправно прослужил семье более 20 лет. А потом создатель решил, что мотор его нужнее трактору — и списал «Алесю» в утиль.









— Я таким родился, — пожимает плечами, объясняя свою тягу к конструированию, Михаил Антонович.

Пожилой мужчина вспоминает, как еще до войны, совсем ребенком, смастерил самокат, который мог ехать по замерзшей реке за счет специальных «шипов», которые он приделал к колесам. А в 11 лет из лебедки подбитого ИЛ-2 Миша сделал точило для ножей, топоров и прочих необходимых в хозяйстве орудий труда. Изобретение помогало мальчишке прокормиться после войны: услугу по заточке инвентаря Михаил менял на что-нибудь съестное, ведь после концлагеря в Озаричах — а из десяти детей Паркаловых оттуда вернулись только Миша и его старший брат — ему все время хотелось есть.





Сегодня Михаил Антонович те страшные времена вспоминает нечасто, в целом, говорит, считает себя счастливым человеком и постоянно строит планы на будущее. В ближайших, например, — прикрепить к задней панели своего электромобиля сигнальные огни с габаритами, оборудовать багажник, к осени, чтобы не мокнуть, соорудить крышу.

Ну и придумать своему изобретению название, конечно.



