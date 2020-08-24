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Белорусские заводы ищут новых рабочих, на предприятиях прошли задержания активистов (обновлено)

24.08.2020 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром о забастовках на белорусских заводах и фабриках ничего не слышно, однако председатели стачкомов заявляют, что это еще не конец и они намерены продолжать работу. В то же время на сайте Министерства промышленности появилось объявление о поиске новых работников в ряд государственных организаций. «Предприятия системы Министерства промышленности продолжают работать в штатном режиме. Более того, отдельным предприятиям требуется дополнительная численность производственного персонала», — говорится в сообщении. Продолжаем следить за ситуацией.

Работников ищут «Горизонт», «Атлант», МЭТЗ им. Козлова и не только

Завод электроники и бытовой техники «Горизонт» ищет сразу 150 человек, «временно не занятых в производственном процессе на своих предприятиях, для выполнения в установленные сроки заключенных договоров на поставку продукции». Они обещают экспресс-обучение, бесплатную спецодежду, бесплатное горячее питание и зарплату от 900 рублей.

ЗАО «Атлант» разыскивает около 200 слесарей-сборщиков бытовой техники (а с сентября будет нужно еще больше).

На Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова требуются машинисты мостового крана, операторы окрасочно-сушильных линий и агрегатов, фрезеровщики, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах.

На могилевскую фабрику «Ольса» дополнительно требуются штамповщики, у них большая потребность в швеях. Обещают достойную заработную плату и стабильную работу.

«Гомсельмаш» ищет подсобных рабочих, токарей, операторов лазерных установок и др.

Сообщается, что в рабочих нуждаются и другие предприятия, входящие в систему Министерства промышленности.

Председателя стачкома «Беларуськалия» вызвали в милицию

В конце прошлой недели Анатолий Бокун, один из сопредседателей стачкома, получил повестку в милицию: его обязали явиться в РОВД 24 августа в рамках административного процесса. Коллеги активиста говорят, что мужчина направился в милицию сегодня утром. В отделении им пообещали, что беседа не займет больше трех часов.

— Мы сегодня тоже ходили в милицию, чтобы подать заявление о том, что какие-то личности блокируют машины наших сотрудников и потом куда-то увозят (речь о возможном задержании Дмитрия Куделевича. — прим. Onliner). Там нас вежливо попросили пройти в кабинет, чтобы поговорить о деятельности нашего стачкома. Отказаться от предложения мы не смогли, — рассказал Onliner один из сотрудников «Беларуськалия».

Председатель стачкома МЗКТ задержан  

О задержании Александра Лавриновича нам сообщили читатели. По их словам, мужчину задержали сотрудники милиции у проходной завода.

— Информация верная. Лавринович задержан в рамках административного процесса, сейчас он находится в милиции, — подтвердила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

На МТЗ тоже задержания

Сегодня утром у проходной завода МТЗ планировалось собрание, на котором в том числе присутствовали члены Координационного совета Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова. Вскоре после начала мероприятия их поместили в автозак и увезли в милицию. В МВД подтвердили эту информацию. Что стало причиной, пока не сообщается. Подробнее об этом здесь.

«Облако аммиака разлетится на 30—40 километров». По ТВ рассказали, что случится в случае остановки «Гродно Азота»

На прошлой неделе сотрудники «Гродно Азота» выдвинули свои требования (они примерно такие же, как и у работников других предприятий) и пообещали начать забастовку в случае их невыполнения. В стачкоме предприятия говорят, что они от своих заявлений не отказались, хотя о реальном прекращении работы речь пока не идет. Вчера вечером телеканал ОНТ показал сюжет, в котором подробно рассказал о том, что может произойти в случае остановки предприятия.

«В случае аварии облако аммиака разлетится на 30—40 километров. А это угроза жизни и здоровью не только жителей Гродно, но и соседних Литвы (до нее 30 километров) и Польши (меньше 15). И они первыми предъявят претензии Беларуси. Село недополучит азотные удобрения — вместе с фосфором и калием основу роста растений. Производитель — единственный в стране. Нет удобрений — нет урожая. Закупки за рубежом за валюту повысят цены на продукты в магазинах.

Не будут выполнены контракты с зарубежными поставщиками. А сейчас в этой отрасли — экспортный сезон. Больше 10 тысяч сотрудников предприятия и их семьи — умножаем минимум на три (30 тысяч человек — это целый район среднего размера) — останутся без зарплат или получат меньше. В месяц только на оплату труда уходит более 11 миллионов рублей. Взять их будет негде», — заявили в эфире телеканала.

(будет дополнено)

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня утром о забастовках на белорусских заводах и фабриках ничего не слышно, однако председатели стачкомов заявляют, что это еще не конец и они намерены...
 
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