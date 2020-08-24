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ГУВД подтвердило задержание Дылевского и Ковальковой
Источник материала: Навiны
Столичная милиция подтвердила задержание членов президиума Координационного совета для трансфера власти Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила появившуюся информацию. По ее словам, они «задержаны в рамках административного процесса. Сейчас находятся в милиции».
Дылевского и Ковалькову
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Столичная милиция подтвердила задержание членов президиума Координационного совета для трансфера власти Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.
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