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Кто из белорусского спорта в воскресенье вышел на протест. Посмотрели в Instagram

24.08.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшее воскресенье на площади Независимости в Минске собралась многотысячная толпа мирных протестующих. К ним присоединились и известные люди из мира спорта. Кто именно — проверил SPORT.TUT.BY.

Волейболисты Артур Удрис и Николай Шкляр вышли на проспект Независимости со своими вторыми половинами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nik Shkliar (@nikshkliar) 23 Авг 2020 в 8:57 PDT

А это заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола
Егор Мещеряков и его младший брат, баскетболист сборной Беларуси, Никита Мещеряков.


Источник: FB Егора Мещерякова

Старший из братьев неделю назад опубликовал обращение к коллегам по спортивному цеху с призывом не оставаться в стороне:

— Время пришло показать, что нас не лишили достоинства, что у нас есть гордость и мы с народом. Мы часть этого народа!

Мирный протест поддержали и известные баскетболистки Елена Левченко и Екатерина Снытина, ранее подписавшие письмо спортсменов с требованиями к власти.


Источник: @pacavacabot

Источник: инстаграм Екатерины Снытиной

Также на митинге отметились известный хоккейный агент Святослав Киселев, журналист Сергей Щурко и двукратный призер Олимпиады Александра Герасименя.


Источник: FB Сергея Щурко

—  Вы считаете, что тысячи людей, выходящих на митинги, это только 10% недовольных, — задавалась вопросом в недавнем интервью именитая пловчиха.

А это популярный белорусский блогер Александр Ивулин. Автор YouTube-канала «ЧестнОК» уверяет: «Зарядился на 97 процентов».


Фото: инстаграм Александра Ивулина

 
Теги: Минск
 
 
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В минувшее воскресенье на площади Независимости в Минске собралась многотысячная толпа мирных протестующих. К ним присоединились и известные люди из мира спорта....
 
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