Кто из белорусского спорта в воскресенье вышел на протест. Посмотрели в Instagram

Источник материала: Tut.by

В минувшее воскресенье на площади Независимости в Минске собралась многотысячная толпа мирных протестующих. К ним присоединились и известные люди из мира спорта. Кто именно — проверил SPORT.TUT.BY.

Волейболисты Артур Удрис и Николай Шкляр вышли на проспект Независимости со своими вторыми половинами.

А это заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола

Егор Мещеряков и его младший брат, баскетболист сборной Беларуси, Никита Мещеряков.



Источник: FB Егора Мещерякова

Старший из братьев неделю назад опубликовал обращение к коллегам по спортивному цеху с призывом не оставаться в стороне:

— Время пришло показать, что нас не лишили достоинства, что у нас есть гордость и мы с народом. Мы часть этого народа!

Мирный протест поддержали и известные баскетболистки Елена Левченко и Екатерина Снытина, ранее подписавшие письмо спортсменов с требованиями к власти.



Источник: @pacavacabot

Источник: инстаграм Екатерины Снытиной

Также на митинге отметились известный хоккейный агент Святослав Киселев, журналист Сергей Щурко и двукратный призер Олимпиады Александра Герасименя.



Источник: FB Сергея Щурко

— Вы считаете, что тысячи людей, выходящих на митинги, это только 10% недовольных, — задавалась вопросом в недавнем интервью именитая пловчиха.

А это популярный белорусский блогер Александр Ивулин. Автор YouTube-канала «ЧестнОК» уверяет: «Зарядился на 97 процентов».



Фото: инстаграм Александра Ивулина