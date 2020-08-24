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Кто из белорусского спорта в воскресенье вышел на протест. Посмотрели в Instagram
Источник материала: Tut.by
В минувшее воскресенье на площади Независимости в Минске собралась многотысячная толпа мирных протестующих. К ним присоединились и известные люди из мира спорта. Кто именно — проверил SPORT.TUT.BY.
Волейболисты Артур Удрис и Николай Шкляр вышли на проспект Независимости со своими вторыми половинами.
А это заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола
Старший из братьев неделю назад
— Время пришло показать, что нас не лишили достоинства, что у нас есть гордость и мы с народом. Мы часть этого народа!
Мирный протест поддержали и известные баскетболистки Елена Левченко и Екатерина Снытина, ранее подписавшие
Источник: инстаграм Екатерины Снытиной
Также на митинге отметились известный хоккейный агент Святослав Киселев, журналист Сергей Щурко и двукратный призер Олимпиады Александра Герасименя.
— Вы считаете, что тысячи людей, выходящих на митинги, это только 10% недовольных, —
А это популярный белорусский блогер Александр Ивулин. Автор YouTube-канала «ЧестнОК» уверяет: «Зарядился на 97 процентов».
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В минувшее воскресенье на площади Независимости в Минске собралась многотысячная толпа мирных протестующих. К ним присоединились и известные люди из мира спорта....
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