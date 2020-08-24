Квартира с сауной и черной кухней. Смотрите, какой классный ремонт сделали для семьи минчан

Источник материала: Tut.by

Собственная сауна в квартире в минской высотке? Круто! Но вы еще не видели интерьер, который создали архитекторы студии ZROBYM architects. Смотрите, как выглядит жилье после ремонта по их дизайн-проекту.

Квартира находится в жилом комплексе «Парус». Ее площадь — 130 квадратных метров. Дизайн интерьера разработала студия ZROBYM architects. В видео на канале студии архитекторы Андрей Маковский и Алексей Кораблев рассказали подробно об этом объекте.



Освещение организовано в разных плоскостях. Например, торшер создает уют для сидящего на диване. Средний ярус света — это бра на стенах, выкрашенные в тон стен. Есть еще и свет нижнего яруса, который используется при просмотре телевизора. Фото: Сергей Пилипович

Владельцы обратились в студию на этапе черновой отделки. Перегородок не было, планировка придумывалась с нуля.

Квартиру, в которой теперь живет семья из трех человек, разделили на три зоны: личную со спальней родителей и детской, общественную, которая объединяет гостиную с кухней и столовой, и хозяйственную, которую составляют прихожая, две ванные комнаты и столько же гардеробных. План дома имеет радиальную форму, из-за чего в квартире практически не найти стен, соединяющихся под прямым углом. Это создает проблемы для установки встроенной мебели, поэтому почти вся корпусная мебель спроектирована отдельно стоящей.





— Квартира выходит на восточную и западную стороны высотки, соответственно, мы ловим утренний и вечерний свет, — говорит архитектор Андрей Маковский. — У владельцев фактически две террасы. Необычно также то, что эта квартира находится в высотке, но в ней есть сауна.

При входе мы попадаем в небольшой коридор, в котором мы видим лавку со столиком. Одна стена здесь зеркальная.



Фото: Сергей Пилипович

Акцентом в прихожей является большой красивый аквариум. Он делит квартиру на две зоны: на большую общую и приватную часть.



Фото: Сергей Пилипович



Высота потолков — около трех метров. Только в коридоре потолок опустили на 25 см, чтобы спрятать там все инженерные коммуникации. Фото: Сергей Пилипович

Интерьер решен контрастно. В цветовом решении используются белый, серый и черный цвета, дополняют которые деревянные элементы мебели, тонированные в яркий медовый оттенок дуба. Это цветовое решение проходит одной цветовой линией через всю квартиру.



Фото: Сергей Пилипович

Для гостиной были спроектированы диван, библиотека, тумба под телевизором, зашивка деревом радиаторов отопления.

— Одно из пожеланий владелицы квартиры — черная кухня, — рассказывает Андрей Маковский. — Мы пошли немного дальше и сделали полностью черную стену. Холодильник же интегрировали в другую, белую стену.



Над обеденным столом — люстра Moooi. Фото: Сергей Пилипович

Подоконник в зоне кухни зашили деревом и получили дополнительную поверхность у окна, которую можно использовать как рабочее место.



Фото: Сергей Пилипович

В зоне кухни пол сделан из микроцемента. Это бесшовное покрытие, которое не боится масла и жира. Точно такое же покрытие использовалось во входной зоне квартиры. Паркет применяется только в жилой части.

В гостиной выделили рабочую зону. Она обставлена мебелью бренда By Furniture. Рабочее место отделено перегородкой из стеклоблоков, которая пропускает свет.



Фото: Сергей Пилипович

Квартира в этом доме интересна еще и тем, что у нее кроме внешнего фасадного остекления еще и внутреннее. Плюс в ходе ремонта некоторые проемы расширили.

Чтобы создать затенение, обычно используют шторы, но дизайнерам такое решение показалось не очень интересным. И они спроектировали специальные ставни с зеркалами, которые можно закрыть.

В спальне родителей мебели немного: кровать, комод, вращающееся большое зеркало (с обратной стороны есть полочки для парфюма и бижутерии) и вешалка для халатов.

Основной «фишкой» этого помещения является массивная люстра. Ее диаметр — примерно два метра. Визуально она выглядит очень тяжелой металлической конструкцией, но на самом деле весит максимум полкилограмма: она состоит из тканевых полосочек и пластиковой трубки.



Фото: Сергей Пилипович

В спальне панорамное остекление и выход на балкон. Пол и стены здесь зашили террасной доской и выкрасили в серый цвет. На этой террасе повесили два кресла, в которых удобно почитать книгу и посмотреть на город.

В квартире нашлось место и для шведской стенки. Этот спортивный снаряд бывает не всегда красивым, но здесь его поставили на самое открытое место, под нишей со встроенной подсветкой. У гостей складывается ощущение, что это выход на крышу или чердак.



Фото: Сергей Пилипович

В хозяйском санузле находится полноценная сауна с печкой-каменкой. Архитекторы отмечают, что важно было сделать по периметру хорошую теплоизоляцию и продумать вентиляцию.



Фото: Сергей Пилипович

Рядом находится небольшая душевая. Во втором санузле находится ванная с постирочной.



Фото: Сергей Пилипович

— Есть хорошая формула реализации интерьера, когда в помещении чувствуется воздух, когда предметы расставлены гармонично и их размер взаимодействует между собой таким образом, что пространство между ними становится осязаемым, — говорит Андрей Маковский. — Здесь мы старались добиться именно такой цели.