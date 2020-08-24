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Запущен телеграм-канал в поддержку людей, которые остались без работы из-за своих убеждений
Источник материала: Tut.by
Сообщество HR Breakfast совместно с инициативой «Честные люди» запустило
Авторы канала
Изначально канал был ориентирован только на ИT-индустрию, но чтобы увеличить охват компаний, его было решено расширить на другие отрасли. Таким образом, каждый пострадавший сможет найти что-то, что даст ему опору: временную подработку, новую работу или в целом ощущение поддержки от частного бизнеса, — говорят создатели канала.
Организаторы просят распространять информацию про канал, чтобы в него добавились как можно больше компаний.
Также авторы призвали обращаться в редакцию с предложениями альтернативных вариантов помощи пострадавшим.
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Изначально канал был ориентирован только на ИT-индустрию, но чтобы увеличить охват компаний, его было решено расширить на другие отрасли.
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