Запущен телеграм-канал в поддержку людей, которые остались без работы из-за своих убеждений

Источник материала: Tut.by

Сообщество HR Breakfast совместно с инициативой «Честные люди» запустило телеграм-канал в поддержку людей, которые остались без работы из-за своих убеждений. Об этом сообщает dev.by .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Courtney Clayton / Unsplash

Авторы канала CV board: Honest people/HR Breakfast будут выкладывать данные по кандидатам, которые прошли предварительную проверку, с описанием их истории и резюме.

Изначально канал был ориентирован только на ИT-индустрию, но чтобы увеличить охват компаний, его было решено расширить на другие отрасли. Таким образом, каждый пострадавший сможет найти что-то, что даст ему опору: временную подработку, новую работу или в целом ощущение поддержки от частного бизнеса, — говорят создатели канала.

Организаторы просят распространять информацию про канал, чтобы в него добавились как можно больше компаний.

Также авторы призвали обращаться в редакцию с предложениями альтернативных вариантов помощи пострадавшим.