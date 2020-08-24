ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Координационный совет требует проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

24.08.2020 14:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова призвала провести проверку факта передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну Александра Лукашенко.

"Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание", - сказала Колесникова на пресс-конференции.

Она также назвала странным поведение самого Лукашенко.

«Мы считаем, что очень странно, когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска», - отметила Колесникова.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума Координационного совета Мария Колесникова призвала провести проверку факта передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну Александра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заморозка вкладов уничтожит банковскую систему эксперт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика